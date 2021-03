Tóxicos nivel: J.Lo realiza acuerdo con su pareja para revisar su celular y rastrearlo

Pese a que Jennifer López posee una de las figuras más envidiables en el mundo del espectáculo y una belleza inigualable, no se ha salvado de los rumores sobre una infidelidad por parte de su pareja Alex Rodríguez, lo que la ha llevado a tomar medidas drásticas en su relación.

Todo parece indicar que el beisbolista no es el príncipe que la cantante esperaba, aunque esta a no es la primera vez que se rumora una infidelidad por parte de Rodríguez hacia J.Lo, aunque hasta el momento no ha sido del todo comprobado.

Además de su tormentoso divorcio con el cantante Marc Anthony, la vida amorosa se la cantante se ha visto envuelta en escándalos debido a infidelidades o rupturas en medio de la polémica, como la del actor Ben Affleck.

Esto habría llevado a la cantante a tomar medidas drásticas en su actual relación de pareja y protegerse de los rumores que los envuelven, para así dejar de lado las inseguridades y abrir los canales de comunicación entre ambos.

¿Solución o conflicto para J.Lo?

Para muchos revisar los teléfonos de sus parejas no sólo significa una invasión a su privacidad, sino que también es una forma de manifestar inseguridad y que algo no anda bien en la relación, aunque no así para Jennifer López.

De acuerdo con el medio Us Weekly, la cantante habría llevado a su pareja a firmar un acuerdo para poder revisar su celular, además de rastrearlo para saber cuáles son sus movimientos.

Esto sucedió luego de que una joven modelo revelara que el beisbolista Alex Rodríguez habría tratado de contactarla a través de su cuenta de Instagram, aunque no negó lo dicho, Rodríguez aclaró que nunca hubo un encuentro entre ambos.

Estos rumores llegaron a Jennifer López, quien condicionó el continuar su relación a cambio de que su pareja firmara dicho acuerdo, con el que puede revisar su celular cuando ella así lo desee; además tiene un toque de queda para sus salidas durante la noche. Además Rodríguez sólo puede viajar a Nueva York por trabajo.

