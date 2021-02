MICHELLE SALAS está OPTIMISTA y así platicó en INSTAGRAM sobre su recuperación

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, está pasando momentos complicados con su rodilla tras lesionarse recientemente. Ante esto y luego de la operación, la recuperación está siendo un proceso que pone a reflexionar a la celebridad de Instagram. Ante esto, la joven mencionó a través de su cuenta que está optimista con su proceso y tendrá paciencia para recuperarse en el tiempo que sea debido.

Con un semblante tranquilo y recostada en una cama, Michelle Salas se dio tiempo para compartir sus reflexiones a través de las historias de su Instagram @michellesalasb.

En éstas, Michelle compartió varios pensamientos sobre lo que está viviendo, el tiempo que pasa sin poderse poner de pie y las sensaciones que le provoca esta tediosa y larga recuperación tras lesionarse la rodilla.

Está optimista de su recuperación

Este sábado 27 de febrero, Michelle saludó y platicó con sus seguidores de forma afable y reflexiva.

"¡Hola a todos! Un día más en este trayecto, que apenas comienzo de ruptura de ligamento. Y, bueno, nada, quería contarles que amanecí con un poco más de optimismo, optimista. ¿Cómo lo puedo decir? me refiero a verlo de una forma más positiva dentro de lo negativo que puede ser en tu vida y el impacto que puede llegar a tener", indicó.

Sobre sus emociones, relató lo que siente actualmente.

"Hoy amanecí un poco mejor, psicológicamente hablando. Creo que una palabra que va perfectamente con mi sentimiento de hoy es aceptación. Cuando tú aceptas que estás en una situación, por más difícil que sea o parezca en el momento, cuando tú lo aceptas puedes seguir adelante de una manera, no más fácil, pero con más ganas, más entusiasmo, más actitud, más alegría. "Cuando tienes una actitud positiva ante una situación, cualquiera que sea, creo que el camino se te hace más fácil".

Aprovecha los días y hasta hace bromas

Más distendida, Michelle bromeó un poco y contó algo más de lo que hace en estos días recostada.

"Por ese lado voy muy bien, me puse a leer, a hacer cosas de trabajo, me puse a hacer cosas que hace días no tenía ganas. Parece que tengo 'boobs' de abuela, discúlpenme, sin ninguna ofensa a las abuelas, en verdad", señaló juguetona y agregó que aprovecha el tiempo para "ponerme alguna mascarilla, leer o ver series".

Platica y agradece consejos de sus seguidores

Para rematar sus stories de este día, Michelle platicó con varios de sus seguidores que le mostraron apoyo y dieron consejos para hacer más llevadera su recuperación.

"Estuve leyendo muchísimos de sus mensajes, en este momento que tengo tiempo y estoy sentada y tratando de escribir, leer, tratando de nutrir mi cerebro y mi cabeza, que se siente bastante bien. Leyendo sus mensajes me di cuenta que hay un montón de gente en la misma situación que yo, que no soy la única, y se los juro no saben la motivación que me dieron", indicó.

"Hay mucha gente que ya lo pasó y me contó su experiencia y, más importante, hay gente que me contó cosas que están pasando 308 mil veces más grave y más duro que lo que yo estoy sufriendo. Entonces, te hace aterrizar y escuchar otras historias y te das cuenta que tu problema no es un problema, es una cosa mínima que vas a abrazar y hay otra gente que la está pasando muy mal".

Para finalizar y dedicarse a hacer una videollamada con su hermana y mamá, Stephanie Salas, Michelle remató: "agradezco a la gente que me envió un mensaje y me cambian el día y hacen sentirme mejor, con ganas de salir airosa, adelante y 'liarla parda'. Es el parón de mi vida, nunca había estado sentada tantos días (ríe).

maaz