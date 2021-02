Exatlón México: Ella sería la TALENTOSA atleta de HÉROES que saldría del programa por LESIÓN | FOTO

Para nadie es un secreto que la temporada 2020-21 de Exatlón México se ha convertido en una de las más competitivas en la historia debito al alto rendimiento que han demostrado todos los integrantes del equipo de Héroes y Titanes.

Tanta es la exigencia de la competencia que varios de los participantes han salido del programa tras sufrir duras lesiones que los aleja de su mejor rendimiento, dejando huecos prácticamente imposibles de llenar en sus respectivos compañeros.

Hace unos días te informamos que el equipo ROJO y AZUL sufrirían las sensibles bajas de dos de sus competidoras más fuertes, quienes se perfilaban como las favoritas a mantenerse en la recta final del reality show; sin embargo, una lesión les impediría esto.

¿Qué ocurrió?

El perfil en Facebook ""Keyla, la reina de los spoilers"" informó que Mati Álvarez (Titanes) y Casandra Asencio (Héroes) no se encontraban en competencia debido a malestares que presentaron aparentemente víctimas de una lesión.

Sin embargo, este miércoles 24 de febrero, la experta en Exatlón México alertó a todos los seguidores al confesar que una de ellas tiene un DEDO RETO, lo que pone en serios problemas su permanencia en el programa de la televisora del Ajusco.

Internautas especula sobre salida

Tras la publicación, los internautas especularon que lo más probable es que Casandra Asencio sea la atleta que sufrió la fuerte lesión, por lo que aseguraron que podría ser la siguiente eliminada de la temporada 2020-21 de Exatlón México.

"Me suena a que sale Casandra", "No creo que siga en la competencia con un dedo roto" y "No merece salir por lesión", fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

Es importante mencionar que hasta el momento se desconoce el verdadero nombre de la ATLETA que sufrió la fuerte lesión en el pie; sin embargo, los seguidores del programa creen que podría tratarse de Casandra Asencio.

iorm