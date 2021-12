Maluma y Grupo Firme: estos son los datos más interesantes sobre “Cada quien” su nuevo dueto

Tal y como lo auguraron los músicos de Grupo Firme, la bomba fue lanzada y el resultado ha sido majestuoso, el nuevo tema que lanzaron junto a Maluma a solo unas horas de su estreno ya rebasó el millón de visualizaciones

Los artistas más exitosos de México y el ídolo colombiano se juntaron para crear la canción “Cada quien”, que se perfila para ser el tema más sonado de estas fiesta decembrinas.

Desde que se anunció la posible colaboración los fans de ambos artistas veían el 7 de diciembre muy lejano, ahora que ya tienen el poder de reproducir el video de la canción las veces que quieran no han dejado de escuchar la pieza en la que se puede apreciar a Maluma cantando muy bien las rancheras.

“Como hablan mal hasta de su familia. Y no me imagino lo que dicen de la mía. Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida. Y si tomo casi toda la semana. Y si diario me quiero jalar la banda ¡Cada quién! ¡Cada quién!”, dice parte del coro del tema