Eduin Caz se gradúa de la universidad y presume su título con emotivo mensaje a los fans de Grupo Firme |FOTOS

Recientemente una publicación realizada por Eduin Caz, líder de Grupo Firme, generó cientos de reacciones y comentarios emotivos y de felicitación, esto luego de que publicara una serie de fotografías de un logro importante para su vida profesional.

Se trata de una publicación que incluye diversas fotografías y un mensaje emotivo para sus seres queridos, amigos y miles de fans que siguen su trabajo musical, pues el famoso dio a conocer que recientemente se graduó de la Universidad Autónoma de Baja California, donde recibió el título universitario al lado de su esposa, a quien agradeció por siempre estar para él en las diversas etapas de su vida, tanto en éxitos como en malos momentos.

OFICIALMENTE: LICENCIADO EDUIN CAZ

El día de hoy llego mi título universitario.

Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer . El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo,el famosísimo Dream Team .

A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron

Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción: LO QUE QUIERO LO CONSIGO.