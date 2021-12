BTS: V celebrará su cumpleaños en CDMX con una fiesta organizada por ARMY

¿Cuándo es el cumpleaños de V? El cantante de BTS es el último en la lista, ya que nació un 30 de diciembre de 1995 y al parecer celebrará en Estados Unidos, ya que luego de terminar sus conciertos de Permission to Dance On Stage decidió no regresar a Corea.

El cantante actualmente tiene 25 años, (26 en edad coreana) y celebrará próximamente los 27. Desde hace tiempo, las fans de todas partes del mundo se han organizado para festejar al integrante de BTS con proyectos, donaciones, colocaciones de anuncios y más.

ARMY de México se organizó y realizará una fiesta para V a la que podrás asistir si vives en algunas de las ciudades del país. En el K-Pop es común realizar eventos de cafeterías para celebrar a sus artistas favoritos, con vasos temáticos, karaoke, regalos y más.

V de BTS tendrá una fiesta en CDMX

A través de las redes sociales, fans de BTS dieron a conocer el evento que se llevará a cabo para festejar el cumpleaños de V en México. Las fans que puedan asistir, deberán comprar su boleto en la tienda "bobunny store" en facebook. La fiesta se llevará a cabo el 18 de diciembre en varias cafeterías de 12 a 16:00 horas, tiempo de México.

Sin embargo, el cupo solo estará limitado a 50 personas por horario, ya que ARMY está comprometida en seguir los protocolos de salud ante la pandemia. El evento de Taehyung se llevará a cabo en varias cafeterías, una de ellas en CDMX, las fans han compartido la dirección y lugar para asistir.

Cumpleaños de V Foto: Especial

Este es uno de los tantos proyectos que han realizado las fans para BTS, anteriormente han decorado camiones que recorren las calles de México para Jungkook, RM y Jin, quienes celebraron un año más de vida en meses anteriores. V es el último de la lista y tendrá la oportunidad de celebrarlo junto a su familia durante el descanso temporada de la banda.