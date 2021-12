BTS: Dramas recomendados por los integrantes que te harán llorar sin parar

¡BTS también son fans de los doramas! La banda K-Pop ha compartido con ARMY algunas de sus series y películas favoritas, que van desde el género del anime, filmes de Hollywood, K-Dramas y más. En varias ocasiones han recomendado algunas de las historias que han visto.

El K-Pop y los dramas coreanos son de las principales industrias del entretenimiento en Corea del Sur, son todo un fenómeno a nivel mundial. Incluso Netflix ha producido sus series originales en dicho idioma. BTS también ha tenido varias referencias en doramas.

Aunque solo V ha debutado como actor de dramas, el grupo estrenará su primera serie inspirada en su universo titulada "YOUTH", también han participado en el OST de series y películas de Asia. Checa las recomendaciones de esta semana y mira los dramas recomendados por BTS que toda ARMY debe ver.

Doramas recomendados por BTS

Te doy mi primer amor

Recomendado por Jungkook, este dorama te hará llorar sin parar. La trama sigue la vida de Takuma, un joven que recibe la fatal noticia de su muerte antes de cumplir 20 años debido a una enfermedad grave. Cuando está en el hospital, conoce a Mayu, cuyo padre trabaja en el lugar.

Ambos hacen la promesa de permanecer juntos a pesar del destino que le espera a Akuma, con el tiempo ella se va enamorando de él. Sin embargo, el joven decide alejarse de ella y pone distancia entre ambos, ya que no soporta verla sufrir y decide ocultar sus sentimientos. Por si fuera poco, conoce a una mujer que padece lo mismo que él y comienza a vacilar sobre su amor.

Te puede interesar: Los dramas BL más vistos que te harán adicta a las series tailandesas

Love 911

También es una recomendación de Jungkook. La serie coreana retrata a Mi Soo, una joven que sueña en convertirse en una gran doctora, pero su sueño se ve frustrado cuando le toca una paciente con sobredosis cuyo problema se agrava y termina muerto. El esposo de la mujer la demanda y pierde su trabajo.



Por otro lado está Kang II, un hombre que la ayudará a resolver su problema, ya que el esposo de la paciente lo agredió en el hospital. Con el paso del tiempo, Mi Soo comienza a enamorarse de él, pero este la aleja constantemente. Además, el pasado de Kang II lo atormenta constantemente.

Pained

Dorama recomendado por J-Hope de BTS. La historia se centra en Nam Soon, un hombre que trabaja como cobrador de un prestamista, además es usado como saco de boxeo humano para amenazar a los deudores que no paguen sus deudas. Esto es porque sufre de una condición que no le permite sufrir ningún tipo de dolor.

Dong Hyun es una joven mujer que padece de hemofilia, por lo que es muy sensible al dolor, perdió a sus padres cuando era muy joven y ha estado sola en el mundo. También debe pagar las deudas del hospital que dejaron sus papás al estar enfermos. Cuando ambos se conocen, se desarrolla una triste historia de amor.