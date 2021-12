¡Bellísima! Así lucía Adela Noriega a los 19 años vestida de colegiala: FOTO

Desde hace más de una década Adela Noriega se encuentra alejada de los medios, sin embargo, sigue siendo una de las figuras más queridas por el público mexicano pues su talento y belleza son recordados constantemente por sus seguidores y muestra de ello es que recientemente una fotografía inédita en la que aparece vestida de colegiala cuando tenía 19 años se hizo viral en redes sociales.

La encargada de revelar esta foto inédita de Adela Noriega fue la también actriz, Chantal Andere, quien recordó que su debut en telenovelas fue en “Dulce desafío”, producción de Televisa en transmitida entre 1988 y 1999 cuando Adela Noriega tenía tan solo 19 años y Chantal Andere16, quien se estrenó como antagonista. En la historia de la telenovela, ambas estaban internadas en el instituto “La Casa de Piedra” y debido a ello fue recurrente verlas vestidas de colegialas, tal como aparecen en la foto publicada por la Chantal Andere, quien actualmente tiene 49 años.

Como se mencionó antes, la foto de colegialas de Adela Noriega y Chantal Andere se hizo viral en redes sociales pues tan solo en Instagram logró acumular cerca de 20 mil likes en muy poco tiempo, además, los halagos no se hicieron esperar y además de recibir piropos por parte de sus seguidores, algunas figuras del espectáculo también se unieron para resaltar su belleza, algunas de las personalidades que reaccionaron a la foto fueron Juan José Origel, Adriana Fonseca, Heydee Hoffman, Roberta Damián y Luz Elena González, tan solo por mencionar algunas

Cabe mencionar que “Dulce desafío” no fue la primera producción en la que participó Adela Noriega pues inició su carrera algunos años antes en producciones como “´Principessa”, “Juana Iris” y “Yesenia”, no obstante, fue en 1987 cuando, junto a Ernesto Laguardia, protagonizó la icónica telenovela “Quinceañera” y fue en el año siguiente cuando se consolidó como una de las grandes figuras de la televisión al participar en “Dulce desafío” donde tuvo como galán al polémico Eduardo Yáñez.

Adela Noriega llega a la cima del éxito y se retira

Durante la década de 1990 y principios de los 2000, Adela Noriega se mantuvo como una de las actrices estelares de Televisa donde protagonizó una gran cantidad de exitosos melodramas como “María Isabel”, “El privilegio de amar”, “El manantial”, “Amor real” y “fuego en la sangre”, la cual, se transmitió en 2008 y marcó su retiro de la televisión pues desde entonces se encuentra alejada de los medios sin aparentes intenciones de regresar a la televisión, no obstante, sigue siendo una de las actrices más queridas por el público mexicano.

¿Qué fue de Adela Noriega?

Tras su retiro de la actuación, la vida de Adela Noriega se volvió un misterio pues poco se sabe de los motivos que la llevaron a alejarse de los medios, además, también se desconoce el lugar en el que vive y a lo que se dedica, lo que ha dado pie a que originen múltiples teorías sobre su vida, sin embargo, algunos puntos en las que coindicen es que se dedica a administrar su empresa de bienes raíces, mientras que algunos aseguran que se encuentra viviendo en Polanco en la Ciudad de México y otros señalan que residen en Miami, Florida, no obstante, toda esta información no ha sido confirmada por la actriz, quien no ha dado una entrevista a los medios para aclarar su situación.

Adela Noriega protagonizó una gran cantidad de exitosas telenovelas. Foto: Especial

