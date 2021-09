Ex esposa de Carlos Salinas habla sobre el supuesto amorío del mandatario con Adela Noriega

Se dio a conocer el audio de una entrevista que concedió la exesposa de Carlos Salinas, presidente de México entre 1988 y 1994, en la que habla de la supuesta relación que tuvo el mandatario con la actriz Adela Noriega.

Aunque no se han entregado pruebas sobre la posible relación extramarital entre Salinas y Noriega, son muchas las versiones que aseguran que existía y que, incluso, el hijo de la actriz es producto de esa relación. El audio de la entrevista a Cecilia Occelli se puede escuchar a través del podcast "Dinastías del poder", de Alberto Tavira.

La entrevista fue grabada el 22 de marzo del 2007 y se iba a utilizar en un especial de la Revista Quién, pero nunca se publicó. Ahí, la ex esposa de Carlos Salinas habla sobre los temas relacionados.

Cecilia Occelli habló sobre Adela Noriega

FOTO: Twitter

No desmintió la infidelidad de Salinas

A pesar de los cuestionamientos, Cecilia Occelli no confirmó ni desmintió la supuesta relación de su ex esposo con la actriz Adela Noriega. Dijo que muchas veces escuchó los rumores que aseguraban sobre esta relación extramarital, pero no hacía mucho caso a ellos.

Esto, porque dijo que Carlos Salinas siempre cumplió con sus obligaciones como esposo y como padre. "Realmente yo sentía que la vida de él, era de él. Él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos. Nos reuníamos para estar con los hijos, para platicar él y yo", dijo en la entrevista.

Además, dijo que en lo que se refiere a la gente, siempre la han tratado muy bien. Y que a pesar de lo que sucedió con sus esposo, la gente siempre le ha mostrado su cariño.

Cecilia Occelli habló sobre la supuesta relación de Carlos Slinas y Adela Noriega

FOTO: Twitter

En el libro "Los escándalos", de Rafael Loret de Mola, se asegura que la ex esposa de Carlos Salinas y Adela Noriega tuvieron un enfrentamiento muy significativo, al grado de que tuvieron que separarlas.

Esto, porque en muchas ocasiones, los rumores y los dichos sobre la supuesta relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas eran muy fuertes. En la desaparición de la pantalla chica, por parte de Adela Noriega, se especuló que se estaba dedicando a la crianza del supuesto hijo de Carlos Salinas.

Aunque en otras oportunidades, también se ha dicho que incluso nunca se conocieron.