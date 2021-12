¿Danna Paola tiene covid-19? Ella misma lo revela, “me puse muy malita”

En las últimas horas el estado de salud de Danna Paola ha causado preocupación entre sus seguidores debido a que la cantante se dejó ver usando una mascarilla de oxígeno por lo que se comenzó a especular que posiblemente había dado positivo al Covid-19, sin embargo, tuvieron que pasar unas horas para que ella misma diera detalles acerca de su estado de salud.

Las especulaciones en torno al estado de salud de Danna Paola comenzaron el pasado viernes 3 de diciembre, cuando la también actriz publicó una historia en su perfil de Instagram donde se dejó ver un tanto desmejorada, incluso, trato de no mostrar sus ojos y hasta utilizó una gorra, no obstante, lo que era muy visible fue la mascarilla de oxígeno que utilizaba, además, escribió el mensaje “abríguense amiguitos”, por lo que se generaron todo tipo de especulaciones en torno a su estado de salud pues no dio mayor información.

Tras su publicación, Danna Paola causó preocupación entre sus casi 33 millones de seguidores en Instagram, quienes además de hacer diversas especulaciones también se volcaron a escribir miles de mensajes de apoyo en las redes de la cantante, quien durante prácticamente todo el día del sábado 4 de diciembre se mantuvo alejada de sus redes sociales, sin embargo, una vez entrada la noche y ante todo el revuelo generado, decidió publicar lo que realmente había afectado su salud.

Danna Paola causó preocupación entre sus fans. Foto: IG: dannapaola

Danna Paola revela si tiene o no Covid-19

Como se mencionó antes, las redes sociales de Danna Paola se llenaron de miles de mensajes de apoyo en torno a su estado de salud y fue hasta las 22:00 horas del sábado 4 de noviembre cuando finalmente se reportó en sus redes sociales para aclarar que no tenía Covid-19 y que todo se trataba de un fuerte resfriado.

“Bebés gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré está muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero, please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”, fue el mensaje que escribió Danna Paola en su perfil oficial de Twitter.

Tras su publicación, sus seguidores se mostraron más tranquilos de que no se haya tratado de Covid-19, por lo que le recomendaron seguir cuidándose para que esté de vuelta en los escenarios lo más pronto posible.

Danna Paola rompe en llanto tras concierto

Hace un par de años, Danna Paola decidió dejar de lado su faceta como actriz para enfocarse de lleno en su carrera como cantante y todo parece indicar que fue una decisión correcta pues desde entonces se ha dedicado a cosechar éxitos y muestra de ello es su reciente nominación a los Latin Grammy por su álbum “K.O.”, además, fue una de las artistas en presentar su show en este prestigioso evento y al finalizar, Danna Paola no pudo evitar a las lágrimas por la emoción ya que fue el cierre de un gran año en el que ha podido consolidarse en el género urbano.

SIGUE LEYENDO:

Eiza González o Danna Paola, ¿quién tiene la mayor FORTUNA?

Manelyk González copia el look de Danna Paola, se suma a la moda del corte de invierno