BLACKPINK: Jisoo hace su debut en 'Snowdrop' y rompe red; ¿Cuándo se estrena en Disney?

¡La espera terminó! Jisoo de BLACKPINK por fin hizo su debut como actriz en el drama coreano 'Snowdrop'. La ahora actriz rompió la redes sociales, pues se colocó entre las principales tendencias de Twitter, ya que los fans celebraron el estreno de su primer proyecto en la pantalla chica, sin embargo también comenzaron a cuestionar cuando llegará a Disney Plus.

Desde que se dio a conocer que la cantante comenzaría su carrera como actriz, el BLINK empezó a pedir a plataformas como Netflix que comprara los derechos de transmisión de dicha producción, no obstante fue Disney, quien alzó la mano y decidió integrarla a su catálogo junto a otras programas surcoreanos que lanzará próximamente.

Así fue el estreno de Snowdrop de Jisoo

Este domingo 18 de diciembre por fin se estrenó el primer capítulo de 'Snowdrop' por la cadena de televisión coreana JTBC, y para sorpresa de muchos el k-drama no llegó a la plataforma de The Walt Disney Company. Pero esto no fue impedimento para que los fans de BLACKPINK pudieran ver el debut de Jisoo.

Algunos seguidores del grupo de k-pop vieron la transmisión por la app de JTBC, pero tuvieron que usar VPN para cambiar la ubicación a Corea del Sur y poder acceder al contenido.

Todos se sorprendieron de las capacidades actorales de la cantante, quien interpreta a Young Cho, una joven que ayuda a Su Ho (encarnado por el actor Jung Hae-in) y se enamora de él. Hasta Lisa, su compañera de BLACKPINK, dio a conocer por medio de sus Instagram Stories que también estaba viendo el debut de su amiga, y demostró una vez más que las une un lazo muy fuerte, tal y como sucedió en Halloween.

Snowdrop de Jisoo NO llega a Disney Plus

Después de que este domingo la transmisión del primer capítulo del drama de Jisoo no llegara a Disney Plus, como lo habían anunciado, los fans se dieron a la tarea de investigar y preguntaron a la plataforma cuándo traería a México y Latinoamérica 'Snowdrop'.

De acuerdo al BLINK el dorama se encuentra disponible en Disney Plus Asia, pero llegará a los demás países hasta el 2022 y será por medio de Star Plus. Hasta el momento el servicio de streaming no ha revelado la fecha de estreno, pero se espera que en los próximos días lo anuncie oficialmente.

