BLACKPINK: Jisso se disfraza de Lisa para Halloween y luce IDÉNTICA | FOTOS

BLACKPINK, una de las agrupaciones femeninas de K-Pop más populares en todo el mundo, han demostrado su talento al posicionarse con éxitos como “How you like that” o “Kill this love”.

Sin embargo, Lisa, Jisoo, Rose y Jennie han mostrado que además de ser unas excelentes cantantes, bailarinas y modelos, son las mejores imponiendo tendencias en todo el mundo.

¿Jisoo se disfrazó de Lisa?

Recientemente, debido a la celebración de Halloween que se llevó a cabo este 31 de octubre, muchos ídolos optaron por divertirse utilizando divertidos disfraces y compartirlo en redes. Fue el caso de las integrantes de BLACKPINK, quienes impactaron gracias a sus auténticos atuendos.

A través de su cuenta de Instagram, la rapera tailandesa Lisa compartió algunas fotografías de su disfraz y presumió lo bien que se ve de la niña de “El Juego del Calamar”.

Sin embargo, en las imágenes no apareció sola, pues su compañera Jisoo, la más grande de las integrantes de BLACKPINK, posó disfrazada de su compañera Lalisa.

Ante esto, las fotografías se hicieron virales en internet y usuarios en redes sociales reaccionaron emocionados ante los originales disfraces de las cantantes asiáticas, ya que ambos fueron muy originales.

Lisa y Jisoo disfrazada de Lisa. Foto: Instagram

Red Velvet sigue la misma tendencia

“Hoy soy Lalisa”, escribió la cantante surcoreana en su cuenta de Instagram al aparecer con la ropa de la rapera y bailarina principal de BP.

Mientras tanto, la bailarina principal de Red Velvet, Kang Seulgi, comentó el post de Jisso y reveló que su compañera, Irene, también se disfrazó de ella.

“No es algo fácil, aquí sucedió también”, aseguró Seulgi, quien también publicó las fotos de su compañera que se disfrazó de ella.

Cabe señalar que Jisoo siempre se ha mostrado como una fiel seguidora de su compañera Lalisa. Además, las integrantes de BLACKPINK son muy cercanas a otros ídolos como Red Velvet, por lo que suelen interactuar mucho con frecuencia en las redes.

