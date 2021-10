BLACPINK: Ya hay FECHA de ESTRENO para la colaboración de Lisa con "SG" de Ozuna, DJ Snake y Megan

Los miembros del BLINK están muy emocionados porque la agencia YG confirmó que Lisa de BLACPINK estrenará una canción con ritmos latinos. Se trata de su colaboración con el reguetonero Ozuna, DJ Snake y la rapera Megan Thee Stallion con quienes lanzará el tema "SG", el cual promete ser un éxito.

La rapera del grupo de k-pop se une a la lista de artistas coreanos que no se resistieron al ritmo de reguetón y decidieron acercarse más a su público de habla hispana. Algunos de los grupos que han hech0o colaboración con cantantes latinos, son Super Junior que lanzó 'Lo Siento' junto a Leslie Grace, VAV con su tema 'Give me more' (Un Poco Mas) con De La Ghetto y Play-N-Skillz; entre otros.

Hace unos días Ozuna y Dj Snake anunciaron que lanzarían un nuevo tema juntos, sin embargo, la noticia impactó a muchos al dar a conocer que no estarían solos, sino que también colaborarían con Megan Thee Stallion y con la popular idol y miembro de BLACPINK, Lisa, quien hace el mes pasado hizo su debut como solista.

La revelación sorprendió al BLINK, pues hasta el momento no se había dado a conocer que la artista asiática estaba pensando en lanzar música con ritmos latinos. En tanto, los fans tienen muchas expectativas, sobre todo, de que Lisa cante en español, ya que la idol tiene habilidades para aprender idiomas.

¿Cuándo se estrena la canción de Lisa con Ozuna?

De acuerdo a un corto comunicado de YG -agencia de BLACPINK- el tema "SG" o también "Sexy Girl" se lanzará el próximo se lanzará el 22 de octubre a nivel mundial. Por esta razón, los seguidores de Lisa, Ozuna, DJ Snake y Megan Thee Stallion se están preparando para el estreno del tema.

Aunque Lalisa Manobal -nombre real de la cantante- ya había participado con estrellas como Lady Gaga y Dua Lipa, esta es la primera vez que colabora con un artista latino. Por otra parte, Ozuna ya había mostrado interés por trabajar con cantantes de k-pop desde que Bambam de GOT7 dijo que era gran fan de su música.

Una historia diferente es la de Megan Thee Stallion, quien en los últimos meses ha sido muy cercana a BTS con los que lanzó el Remix de "Butter", a pesar de que tuvo muchos problemas con su disquera para revelar este tema.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK: Jisoo estrenará Snowdrop en Disney Plus; aquí la FECHA

BLACKPINK: Integrante aparece en 'El Juego del Calamar'; así fue su participación