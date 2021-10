BLACKPINK: Sxy Girl de Lisa, ¿a qué hora se estrena su colaboración en tu país?

¡Lisa de BLACKPINK estrenará "Sxy Girl"! La rapera de la girl band hizo su debut en solitario hace poco y ya suma un nuevo proyecto musical en su carrera de la mano de los artistas urbanos DJ Snake y Ozuna. Además, mostrará todo su girl power junto a Megan Thee Stallion.



El K-Pop es todo un fenómeno musical y este género ya no es ajeno a otros ritmos y las colaboraciones, sobre todo cuando los idols más populares cantan en español.

BLACKPINK ya ha trabajado junto a Selena Gomez, Dua Lipa y Cardi B. Tres de las integrantes ya han debutado como solistas y Lisa mostrará su lado más latino con Sexy Girl.

¿A qué hora se estrena Sxy Girl de Lisa de BLACKPINK?

Ozuna fue el primero en revelar el spoiler de que BLACKPINK formaría parte de su nuevo álbum. Poco después se reveló que solo Lisa cantará en el single promocional "Sxy Girl".

Esta será la primera colaboración en solitario de la rapera K-Pop, quien hace poco lanzó "Lalisa" en su faceta individual. Aún no se sabe si cantará en español, pero Ozuna y DJ Snake ya revelaron los detrás de escenas para el video oficial. BLINK ya estableció las metas para apoyar a la idol.

¿A qué hora se estrena Sxy Girl en tu país?

La canción se lanzará a las 11 de la noche, tiempo de México, estos son los diferentes horarios para otros países:

21 de octubre

10:00 PM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

11:00 PM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador



22 de octubre

12:00 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

01:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

06:00 AM España

