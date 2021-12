BLACKPINK: Así reaccionó Lisa al enterarse que existen BLINKS en México | VIDEO

Recientemente, las redes sociales se han encargado de revivir un video donde la rapera y bailarina de BLACKPINK, conocida como Lalisa Manoban, reaccionó de una manera muy tierna al escuchar que tiene fans en México.

Todo ocurrió en la plataforma de TikTok, donde un perfil de BLINKS comparte algunas entrevistas que Jenni, Jisoo, Lisa y Rose han ofrecido en diversas ocasiones.

¿Cómo reaccionó Lisa?

En uno de los TikTok, Lisa aparece en una entrevista leyendo algunas preguntas de sus fans, pero uno de ellos, quien se hizo llamar “BM” y se identificó como mexicano, cuestionó a la cantante.

“BM de México”, leyó la maknae de BLACKPINK, quien no pudo evitar sonreír al leer el nombre de su seguidor mexicano.

Segundos más tarde, la cantante tailandesa continuó leyendo el mensaje del BLINK, quien la elogió por su conocimiento en idiomas, ya que actualmente sabe hablar inglés, coreano, tailandés y japonés.

“Lisa, eres una genio multilingüe. Puedo esperar que algún día ¿cantes un poquito en español?”, agregó el fan mexicano en su comentario.

Lisa ¿cantando en español?

Por su parte, la tailandesa de 24 años señaló que realmente no se considera un genio a pesar de que puede hablar cuatro idiomas. A su vez, prometió que cuando tuviera la oportunidad, aunque fuera difícil, intentaría cantar algo en español.

Sin embargo, la petición de este fan mexicano ya se cumplió en parte, pues para su colaboración con DJ Snake, la cual se titula “SG”, Lisa dice una palabra en español, pues en la parte que ella canta menciona “Baila, whatcha want, dance for you. I sway, sway all night with you. Baila, come on in, closer, you”.

A pesar de lo poco que menciona, sus fans mexicanos y latinos, aún tienen la esperanza de que en un futuro la rapera pueda interpretar alguna canción en español o al menos, con más palabras en dicho idioma.

