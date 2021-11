María Félix: éstas fueron las palabras de despedida de "La Doña" a su hijo Enrique Álvarez Félix | VIDEO

La Época de Oro del cine mexicano estuvo plagada de estrellas que a la fecha son recordadas con cariño, por su personalidad y profesionalismo frente a las cámaras. Todos y cada uno aportaron mucho al entretenimiento en lo que para muchos comprendió el periodo de 1936 hasta 1956; sin embargo, cuando se menciona a María Félix, se habla de una verdadera diva que dejó una huella profunda en nuestro país.

La carismática, buena actriz y hermosa María de los Ángeles Félix Güereña, nombre completo de la artista, nació en Álamos, Sonora, en 1914, y tras ser descubierta por un el productor Fernando Palacios, comenzó con la carrera que la catapultó a la fama incluso de talla internacional.

"La Doña" tuvo cuatro matrimonios (Alex Berger 1956-1974, Jorge Negrete 1952-1953, Agustín Lara 1945-1948 y Enrique Álvarez Alatorre 1931-1938); no obstante, sólo tuvo un hijo, fruto de su amor con Álvarez Alatorre: Enrique Álvarez Félix, quien también se dedicó a la actuación por muchos años.

Las obras más destacadas de Enrique Álvarez Félix son "Los Caifanes" y la telenovela "Colorina". Su carrera en el cine la inició con "Simón del desierto", mientras que en la pantalla chica entretuvo al público mexicano con "Rina" y "Mi rival".

María Félix apoyó a Enrique Álvarez en su carrera de actuación (Foto: Especial)

¿Cómo fue la relación de María Félix con Enrique Álvarez?

Después de su fallida relación con Álvarez Alatorre, éste le quitó a su hijo cuando quedaron divorciados. Aunque pasaron muchos años, María Félix no se quedó con los brazos cruzados y optó por buscarlo cuando alcanzó la fama (ya estaba casada con Agustín Lara).

Tras recuperarlo, se encontraba en Guadalajara, Jalisco, se dedicó a cuidarlo y educarlo bajó una norma estricta y disciplinada para hacerlo un hombre de bien, por eso es que también lo mandó a estudiar al extranjero.

En una ocasión, María Félix le preguntó por la carrera que quería estudiar, "él le contestó que quería ser actor de cine, ella trató de disuadirlo, pero viendo que él ya tenía bien tomada su decisión le exigió que antes hiciera otra carrera. Enrique eligió Ciencias Políticas en la UNAM", se explica en la página oficial de la diva.

Cuando Enrique se graduó le reiteró a su madre su deseo de ser actor; tras hablarle de los inconvenientes y responsabilidades que exige el espectáculo, lo aconsejó y apoyó siempre.

Muere Enrique Álvarez Félix

Cerca de las 2 de la madrugada del 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix falleció a causa de un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México a los 62 años de edad. La noticia de inmediato corrió por todo México generando un impacto para todos sus fans y en especial para su madre.

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de María Félix a su hijo?

A través del canal de YouTube María Félix Vlogs se explicó que "La Doña" le dedicó unas palabras de despedida a su hijo Enrique, pero esto no fue tras el deceso del histrión en el 96, sino mucho antes, bajo la idea de que la actriz se iría primero "como era lo lógico".

"No estés triste cuando yo me vaya. La muerte no es nada. Yo he pasado solamente a la pieza de junto. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que hemos sido el uno para el otro lo seremos siempre. Dame el nombre que siempre me has dado. Habla de mi como siempre lo hiciste. Repito: No seas triste. Ríe como lo hacíamos juntos. Reza por mi. Sonríe, siempre estaré contigo. Que mi nombre sea pronunciado como siempre: Alegre. La vida significa todo lo que siempre ha significado. El hilo no se ha roto. Por qué seré yo siempre de tu pensamiento simplemente porque estoy lejos de tu vista. Yo te espero, yo no estaré muy lejos. Justo del otro lado del camino y ¿sabes? tengo el sentimiento de que nos veremos alguna vez. No estés triste, Quique, mi hijo tan, tan querido"

