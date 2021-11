"Escorpión Dorado" defendió a Eugenio Derbez: "Nunca dice cuándo ayuda a alguien" | VIDEO

No cabe duda de que cuando el Escorpión Dorado se presenta en cualquier evento, la diversión está garantizada, pues gracias a sus bromas irrespetuosas con los famosos, las personas pasan un buen momento. Fue el caso de los "Eliot Awards 2021", donde volvió a hacer de las suyas y hasta se convirtió en el entrevistado.

Después de hacerles bullying a muchas de las celebridades con las que se iba encontrando también tuvo la oportunidad de dar su punto de vista sobre algunos temas como el de Eugenio Derbez y su "mala fama" en Acapulco, Guerrero, donde fue develada una estatua en su honor por las autoridades locales, pero rechazada y hasta vandalizada por los pobladores del lugar.

Un comunicador de la televisora del Ajusco le preguntó sobre lo que pensaba en torno a las críticas que el comediante se llevó "porque dicen que no cumplió... dijo que iba a apoyar al Estado de Guerrero con casas". Tras escuchar atentamente, el influencer respondió como sólo él sabe hacerlo.

¿Qué opinó el Escorpión Dorado sobre Eugenio Derbez?

Apenas tubo la oportunidad de tomar la palabra, el enmascarado aseguró que aunque el también actor le caiga mal, por ser "una persona desagradable", lo respeta por ser su "suegro". Sin embargo, después explicó él o cualquier famoso que haga o no haga algo, siempre será criticado.

"Haga lo que haga de todas formas lo critican. Si dice que hizo 'a que por qué cacarea y por qué está diciendo las cosas altruistas, las está presumiendo. Eso no se dice'. Y si no lo dice 'ah por qué no lo dices, seguramente no hizo nada'. Ese wey y mucho otros no dicen muchas cosas que gente que no se entera, el público en general y los medios de comunicación no lo llegan a saber porque no lo están cacareando, no significa que no lo estén haciendo. Entonces Eugenio seguramente está haciendo eso y más", declaró el Escorpión Dorado.

Escorpión Dorado repite que no soporta a Eugenio Derbez

El fragmento del video lo compartió en su cuenta de Instagram, donde en el post reiteró que no tolera a Eugenio Derbez; sin embargo, al ser cuestionado él tiene que hablar siempre con la verdad, por eso es que se vio en la necesidad de hablar a favor del cómico.

"El dios del Interneist cuestionado por los medios sobre la peor persona del planeta llamada: @ederbez, no lo soporto! Pero tengo que hablar siempre con la puta verdad", escribió el youtuber, quien fue apoyado por sus seguidores ante una pregunta filosa de los reporteros.

SIGUE LEYENDO:

Ivonne Avilez: así luce a 23 años de "Piquito de pollo", la canción que la llevó a la fama

Sergio Sendel REAPARECE, pero luce irreconocible; ¿se operó la cara?: FOTO y VIDEO

Christian Chávez muestra VIDEO en el que se tira gases mientras hace ejercicio