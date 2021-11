Eduardo Santamarina revela picosos detalles de su vida sexual ¿aún se pone "creativo"?

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo pues pese a las polémicas condiciones en las que iniciaron su relación, han logrado mantenerse unidos por más de 12 años y recientemente, el actor que participó en “La Desalmada” reveló cuál es su mayor secreto para mantener viva la llama de la pasión en su relación.

Fue durante una entrevista concedida para “Venga la Alegría fin de semana” donde el actor reveló algunos detalles picosos acerca de su vida sexual y confesó que el tener 53 años no le ha afectado en su desempeño en la cama pues aseguró que “todavía levantan polvo” y fue aquí donde confesó cuál es su secreto para mantener la pasión en su matrimonio.

“Sí como no, ya estamos muy correteados, bueno, perdón mi amor, estoy muy correteado, pero todavía levantamos polvo”, señaló entre risas el actor y remató su comentario revelando que el secreto es intentar experimentar siempre cosas diferentes en la intimidad, “la creatividad es la clave, la creatividad nunca debe faltar” aseveró el actor.

Cabe mencionar que Eduardo Santamarina también sorprendió al aparecer con una figura mucho más estilizada y delgada a la que habitualmente se le ve en las telenovelas por lo que al ser cuestionado sobre este tema señaló que lo único que está haciendo es “cerrar el pico” aunque muchos de sus seguidores comenzaron a especular que se estaría preparando para su próximo proyecto en la televisión, sin embargo, todavía no se sabe qué es lo que viene en el plano profesional del actor de "La Desalmada".

Eduardo Santamarina asegura que "todavía levanta polvo" a sus 53 años. Foto: Especial

Eduardo Santamarina dedica emotivo mensaje a los hijos de Mayrin Villanueva y Jorge Poza

Otro de los elementos que han convertido al matrimonio de Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva en uno de los más sólidos de todo el medio del espectáculo es el gran cariño que ambos le tienen a los hijos que tuvieron con sus respectivas parejas anteriores y este hecho quedó demostrado hace unos días cuando el actor que le dio vida a “Juan Querendón” le dedicó un emotivo mensaje a Sebastián y Romina, los hijos que tuvo su esposa con el también actor Jorge Poza.

Fue hace unos días donde el actor compartió una serie de fotografías en las que dejó ver que lo bien que la pasó en familia realizando un viaje en globo aerostático en los alrededores de las pirámides de Teotihuacán y en su texto, Eduardo Santamarina agradeció por estar rodeado de su familia.

“Mis cinco sentidos devorando momentos como estos, dándole las gracias a Dios por la Familia a la cual pertenezco, orgulloso me hacen sentir todos y cada uno, faltaron Edu/Robert físicamente, pero siempre están en mi corazón. Así que como dice la canción ’Grax a la vida que me ha dado tanto…’”, escribió el ex esposo de Itatí Cantoral.

