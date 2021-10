"La Desalmada": El inesperado FINAL de la telenovela explicado ¿habrá segunda parte?

Este 29 de octubre se presentó el esperado capítulo final de "La Desalmada", en el que por fin se revelaron todas las maldades de Octavio Toscano, interpretado por Eduardo Santamarina, quien se encargó de desarmar la vida de Fernanda, interpretada por Livia Brito.

Leticia (Marlene Favela) y Rafael (José Ron) por fin se dieron cuenta de lo que su esposo y padre, respectivamente es capaz de hacer, como robar las tierras de los campesinos, violar y hasta asesinar inocentes con tal lo lograr su cometido. Como era de esperarse el capítulo final de la historia producida por José Alberto Castro, estuvo lleno de emoción y de situaciones que tarde o temprano tenían que ocurrir, es decir, el merecido castigo de los personajes que se la pasaron haciendo mal capítulo tras capítulo.

Segunda parte de "La Desalmada"

Esta vez el final de la telenovela de Televisa no fue como se espera, es decir no hubo el famoso vivieron felices para siempre, no hubo boda o el tradicional pase de los años para descubrir que los protagonistas vivieron para formar una familia, sino que quedaron muchos nudos sin atar.

El primero de ellos fue que "El Toro" Toscano no murió a pesar del disparo que le propinó su sirviente Carmelo, protagonizado por Alberto Estrella, esto cuando pretendía quitarle la vida a Fernanda, lo que hace revive los rumores de que habrá una segunda parte de la telenovela que alcanzó gran éxito, pues la última escena fue justo ver a Santamarina cuestionarse sobre tomar venganza.

Lo que más llama la atención sobre un posible regreso de la historia del famoso "Güero" Castro es que jamás apareció la palabra FIN como es una costumbre en los melodramas, así que prepárate por que tendremos una segunda parte, al estilo de Netflix y demás plataformas de streaming, de "La Desalmada", en el que ahora sí se pueda ver el final del gran villano y la felicidad de los protagonistas.

