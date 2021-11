Bella de la Vega acusa a Juan Antonio Edwards de ser un mentiroso; "era un depredador que quería tomar ventaja de mí"

El conflicto entre Bella de la Vega y Juan Antonio Edwards volvió a estar en el ojo del huracán, luego de que la actriz acusó al director de ser un mentiroso, ya que éste después de haber hecho cosas para "tomar ventaja" sobre ella para iniciar una relación, intentó desmentir los señalamientos.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, De la Vega dijo que el también actor llegó con su cara de oveja, pero "en realidad era un lobo, un depredador que quería tomar ventaja de mí".

"Yo ya había hablado con él antes de que él lo negara, y me dijo 'yo tengo una relación acá en Cuernavaca, con una persona con la que yo convivo, incluso ha vivido conmigo y hemos estado juntos mucho tiempo’, y entonces le digo ‘¿entonces para qué me buscaste?, ¿para qué me dijiste que eras soltero?'. Fíjate cuántas mentiras, él me dijo que era soltero, sin compromisos, que era libre, y a mi me hizo creer otras cosas", expresó la actriz.

Esto, luego de que Edwards señaló públicamente que la actriz había malinterpretado la situación, por lo que Bella afirmó que eso es una mentira, ya que él mismo fue haciendo cosas para ganar su amor, su confianza y su cariño, "ahí fue cuando me di cuenta que era un mentiroso. Hasta me dijo que si podíamos hacer esta obra de teatro y que si yo podía poner dinero para hacer la obra de teatro, ¡imagínate que hubiéramos llegado a eso y después me hubiera engañado con todo eso!", relató.

La actriz aseguró que esta mala experiencia le dejó mucho aprendizaje. "Me di cuenta de que yo soy muy confiada, y de que por confiar en la gente que yo creo que es buena gente o buenas personas, simple y sencillamente terminan defraudándote, no todo mundo es como mi esposo José Ángel García, no todo mundo es José Ángel que llega y te pone un anillo de compromiso y te dice quiero comprometerme contigo, hay mucha gente que nada más habla para ver qué saca, ya sea dinero, ya sea tu tiempo, ya sea tu cuerpo".

Finalmente, la artista envió un contundente mensaje al productor. "yo le diría que no trate de engañar, que sea una persona honesta, que no engañe a la gente, y que sobre todo a una persona que está vulnerable, porque yo en este caso soy viuda y precisamente cuando ves a alguien que está solo, porque yo estoy sola, que no vayas a querer pasarte a la listo, está mal eso, yo confíe en él y defraudó mi confianza, y sobre todo que también estaba engañando a la otra mujer que vive en Cuernavaca con él".

