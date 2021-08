Lyn May vs Bella de la Vega: ¿Quién ha tenido la peor presentación en "Quiero cantar"?

Desde que inició, el reality show que forma parte de Venga la Alegría se ha colocado como tendencia a nivel nacional debido a las polémicas que se han derivado de él. "¡Quiero Cantar!" es una sección del programa matutino que involucra la participación de diferentes celebridades que han demostrado su talento para interpretar algunas de las canciones más populares del momento. Y es que la competencia ha desatado pleitos entre participantes.

En el caso de Lyn May y Bella de la Vega, ambas han recibido diferentes comentarios por parte del público, mismo que ha permanecido pendiente de la evolución y desempeño de todas las estrellas participantes. Desde sus momentos más sensibles hasta las notas en las que han desafinado, ambas mujeres han sido blanco de memes y diferentes acusaciones de quienes exigían su eliminaci��n de la competencia.

Esta es la tabla de puntuaciones hasta el momento. Foto: Twitter @VengaLaAlegria

Lyn May

La noticia de que la vedette mexicana se incorporaría a la producción sorprendió al público, mismo que estuvo pendiente de su primera participación, ocurrida el 26 de julio, cuando la también actriz interpretó "El mambo de Lupita". Lyn May apareció en el escenario con un elegante vestido y no se limitó únicamente a cantar, también bailó y realizó una serie de acrobacias que dejaron a la audiencia en shock.

Sin embargo, su presencia no fue celebrada por parte de los seguidores de Quiero Cantar, pues argumentaron que Venga la Alegría no incorpora a personas con verdadero talento y lo único que busca es elevar su número de espectadores. Sin embargo, días después Lyn May decidió cautivar a la audiencia con su interpretación de "Tres veces te engañé", la famosa canción de Paquita la del Barrio. Su participación fue celebrada en plataformas digitales, mismas que reaccionaron con comentarios positivos y algunos memes para describir lo que habían pensado de la vedette.

Lyn May ha sido una figura popular en plataformas digitales. Foto: Instagram @lyn_may_

Bella de la Vega

Después de participar durante algunas semanas en el reality show de Venga la Alegría, Bella de la Vega fue expulsada de la competencia durante los primeros días de agosto, tras interpretar "Fredy, mi amor". Después de que el jurado integrado por Rocío Banquells, Horacio Villalobos y Mario Lafontaine le solicitaran mayor compromiso y atención a su entonación, la concursante no logró permanecer en la competencia.

A pesar de que Bella de la Vega fue una de las concursantes más activas dentro de esta sección, su desempeño no fue lo suficientemente bueno como para que los jueces le dieran otra oportunidad. Además de esto, también es una de las figuras más polémicas debido a sus actuaciones a consecuencia de los difíciles momentos que ha atravesado a nivel sentimental. Incluso, Bella de la Vega aseguró que había sufrido mucho durante todo el reality.