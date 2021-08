Lyn May: Así fue su primera participación en "Quiero cantar"; se agitó y dijo que le valía la calificación: VIDEO

Como es costumbre, los programas de televisión misceláneos realizan diversas dinámicas con tal de mantener entretenido al público y en muchas ocasiones, arman concursos de baile y canto con famosos para elevar al cielo su rating. En el caso de la televisora del Ajusco presentó "Quiero cantar" en Venga la Alegría, donde entre muchas estrellas participó Lyn May.

El pasado 26 de julio la vedette hizo su aparición con un traje de luces, no sin antes presentarla con una breve reseña de su vida artística. Con 69 años de edad, lució un físico espectacular además de sus habilidades en el baile y por supuesto, para hacer un split como en sus mejores tiempos.

Quizá, sabiendo que la entonación no la tiene como cuando interpretó "Lo que a mi me gusta", "Te sigo amando" y "Beba lo que beba", advirtió que no iba por una calificación, sino a divertirse, "si les gusta bien y si no ni md$%&", mencionó en tono de burla.

Lyn May interpreta el "Mambo Lupita"

Aunque es una canción de poca letra, la vedette de la época del Cine de Ficheras interpretó un tanto agitada el "Mambo Lupita", tema que popularizó "El rey del mambo" Dámaso Pérez Prado.

Tras ejecutar unos pasos de baile previos, acompañada por cuatro bailarines, Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la artista, parecía platicar la canción con problema y en cierta parte la gritaba, como esperando que la gente del público la apoyara con los coros.

Al final de su número explicó que tiene 40 años de trayectoria artística y que andaba buscando su "terrenito donde va a quedar", algo que enterneció al conductor Sergio Sepúlveda, quien la animó al decirle que el público la apoyó a través de las redes sociales.

Lyn May recibe las críticas del jurado

Denisha, exparticipante de Survivor, le dijo que era una institución y que esperaba escucharla cantando una balada, pues el "Mambo Lupita" es más una narración. Por su parte Horacio Villalobos le aplaudió su energía y entereza, pero que le gustaría escucharla cantar como en sus mejores tiempos.

"Yo canto. Ahorita quise calentar porque estaban muy fríos todos ustedes. Estaban muy tristes, estaban muy aguados", le respondió la actriz.

Recibe calificaciones

Al final, recibió un total de 17 puntos por su actuación, resultado muy fuerte a razón de Sepúlveda, quien mencionó que los jueces fueron muy estrictos con ella. No obstante, Lyn May sorprendió a todo el público de Venga la Alegría cuando reiteró, entre groserías que ella iba a divertirse y no por las calificaciones:

"No pues a mi no me importan las calificaciones. Yo para qué quiero chin$%& calificaciones. A mi me valen ma$%& las calificaciones, yo me vengo a divertir".

Los programas han continuado y tal parece que a ella sí terminó por importarle la calificación y el apoyo del público, pues en su cuenta de Instagram ha compartido fotos de sus presentaciones en el programa y solicitado los votos de sus seguidores. ¿Será que termine ganando la competencia?