Lyn May cautiva con su voz y se luce en revelador vestido en "Quiero Cantar"

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, cautivó al público de "Venga la Alegría" con su participación en "Quiero Cantar", show de talentos de TV Azteca al que se integró el pasado lunes, día en el que se convirtió en tendencia debido a sus declaraciones; "Yo vine. divertirme, no a que me califiquen", aseguró la vedette al ser presentada en el matutino, para enseguida asegurar a los jueces que le valían las calificaciones.

Tras una polémica interpretación del "Mambo de Lupita", aquel día Lyn May decepcionó a los jueces con su presentación, algo que cambió para bien este miércoles, luego que cantara "Tres veces te engañé", tema más apropiado para su tipo de voz y con el cual enamoró a sus fans y seguidores. En redes sociales el público aplaudió su participación y devolvió la esperanza en la actriz, luego que con memes los usuarios la tundieran durante su fallido debut. Además que la actriz acaparó las miradas del público con su espectacular outfit, ya que lució un ajustado vestido negro con transparencias.

"Me gustó!! Siento que lo hizo tipo bohemia, entre amigos, ella y el guitarrista. Por si sola llenó el escenario,", "Callando bocas !!! Llevándose de calle a más de 5 en el programa que ni cantando juntos les alcanza para lograr lo que ella logró hoy ! FELICIDADES !", "La sra. Lyn May va mejorando que bueno que ya no hubo baile en su actuación, que ya no se enoje, que lo disfrute", "Hay que reconocer hoy se escuchó muy bien" y "Súper bien !!! Me encantó , hasta la dramatizó jaja", fueron solo algunos de los comentarios que fueron compartidos en las redes sociales de "Venga la Alegría".

"Le quedan mejor este tipo de canciones"

Tras el poco destacado debut de Lyn May en "Quiero Cantar", el pasado lunes, este día el público de "Venga la Alegría" se mostró más receptivo y aplaudió el progreso de la actriz en el show de talentos. Incluso hubo quienes aseguraron que este tipo de canciones, más bohemias, le van mejor por su estilo y tipo de voz: "Creo que le pueden quedar muy bien canciones tipo Maria Victoria y Chelo Silva", aseguró una usuaria de Twitter.

Hubo otros que incluso se atrevieron a asegurar que su interpretación era mucho mejor que la de Paquita la del Barrio: "Excelente es de reconocer el profesionalismo de ella lo hizo muy bien y la canto mejor que Paquita. Bien por Lyn May," y como en gustos se rompen géneros algunos internautas incluso compararon la presentación de la Vedette y motivaron a Bella de la Vega a dar un mejor esfuerzo: "Wooo cantó muy bien. Mis respetos para la señora Lynn May.. a sus 80 años.canto maravilloso.. Y no se queja tanto como la señora bella. ni pone tantos pretexto. Aprenda señora bella. De la humanidad y sencillez de una diva Lynn May," escribió otro usuario.

Y en un contexto más complicado para algunos de los participantes menos afortunados de "Quiero Cantar", hubo comentarios de quienes se aventuraron a señalar a quienes ya se encuentran en la cuerda floja del reality: "Comparando con la vez pasada creo que esta semana si se va Bella de la Vega. Cantó bien la señora que se preocupe Laura y Anette," aseguraba un internauta, con lo que quedó evidenciado el entusiasmo que el concurso ha provocado en el público de VLA, el cual cada día sigue a detalle todo lo que ocurre en el escenario.