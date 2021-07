Lyn May vs Danna Paola: la vedette le recomienda que no copie sus bailes y que se opere

La vedette Lyn May crítico una vez más a una artista mexicana, y esta vez arremetió contra Danna Paola. Esta vez habló sobre su forma de cantar, aseguró que la joven le copia sus pasos de baile, e incluso crítico su cuerpo, "recomendándole" que se opere los senos.

“Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”, dijo en entrevista con Chisme No Like.

Lyn May fue tajante y dio a conocer su opinión sobre Danna Paola, quien está triunfando con su música y gracias a su participación en la serie Élite logró darse a conocer internacionalmente.

Además de asegurar que Danna Paola le copia la forma de bailar, Lyn May criticó el aspecto físico de la intérprete de “Sodio”:

“No tiene nada, ¡está plana! que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, concluyó.

Belinda canta feo y está muy flaca; asegura Lyn May

Aunque anteriormente, Lyn May ya había hecho declaraciones contra su expareja Andrés García, diciendo que tenía un miembro viril "chiquito", ahora señaló que Belinda no es la cantante que todos creen y pues no lo hace bien.

Durante su paso por alfombra negra del show “Sie7e”, la vedette escuchó el nombre de Belinda y manifestando su rechazo contra la también actriz comentó:

“No me hables de Belinda porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta”.

Sin embargo, sus polémicas declaraciones no acabaron ahí, y confesando que Belida le es indiferente, agregó: “No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris”.

Ante la pregunta sobre si sentía celos de la prometida de Nodal, Lyn May respondió: “¿celosa de quién? Yo tengo unos [hombres] buenotes”.

Finalmente, la mujer de ascendencia china subrayó que a ella le dieron mejores alhajas que a la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ para comprometerse. “A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos”.