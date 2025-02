México requiere una visión sistémica del Nuevo Poder Judicial

Al igual que Donald Trump, quien siente que puede y quiere, y un día decide amenazar a México con aplicar aranceles sin saber ni dimensionar si sirven o no para algo. El Trump mexicano Andrés López Obrador, fiel a su particular estilo, decidió en la misma vuelta desquitarse de un grupo de ministros de la Corte que estuvieron entorpeciendo sus caprichos, destruyendo a todo el Poder Judicial (Federal y en los 32 estados de la República), y al mismo tiempo mantenernos entretenidos, antes de que se le finquen responsabilidades por su incapacidad, opacidad y la corrupción que caracterizó a su administración, familiares y funcionarios.

Sobretodo, para evitar que la justicia actúe en contra de él, mientras pasa el tiempo y evade las responsabilidades de lo que ya dijo el actual presidente de los Estados Unidos, que de ninguna manera es un descubrimiento que se le pueda atribuir.

Ya que todos sabemos, que el de AMLO, abiertamente fue un narcogobierno. Que su “estrategia de abrazos no balazos” fue la manera de justificar seis años durante los cuales López Obrador hizo crecer y fortaleció a la delincuencia en México. Que como en todo, Andrés Manuel sin planeación, sin táctica, sin programa, sin formación de cuadros y sin estrategia, dejó un tiradero y así tan campante se fue a su rancho de donde nunca debió haber salido.

Ahora, con lo que quedó tenemos los mexicanos que transitar.

Por otra parte, y aunque no hubo por parte del Ejecutivo Federal un diagnóstico, la realidad es que desde hace un buen rato el Poder Judicial debió haber abandonado el esquema rígido en el cual hasta el día de hoy esta acostumbrado a moverse, y aunque la eleccion no fue hecha para mejorar ni es la solución para cambiar, es lo que hay, con eso tenemos que transitar, y con talento y voluntad la podemos convertir en algo mejor.

La sociedad tiene que rescatar de ese tiradero el talento de los juzgadores mexicanos, que al día hoy sin cargo, porque los corrieron a todos, tienen que prepararse para proponernos el gran cambio y la estrategia para implementarlo. Esta tarea la tendrán que hacer no únicamente los profesionales de la Justicia, sino también los profesionales del Derecho.

Para que cada una de las personas candidatas que estén en condiciones competitivas y ganen la elección del 1o. de junio de 2025, puedan ofrecer a México y a los mexicanos un Nuevo Poder Judicial.

Sin embargo, existe otro motivo todavía más importante que ganar una elección, y es evitar que al final de este ciclo electoral, México y los mexicanos, ante la falta de preparación, la ausencia de un proyecto de futuro en el Poder Judicial y el diseño de una estrategia para obtener los votos suficientes para ganar la elección de las candidatas y candidatos a ocupar los 881 cargos que compiten en este proceso, terminemos con un Poder Judicial, ahora sí, totalmente destruido.

Porque veamos como los Ministros de la Corte, todavía al día de hoy, no han logrado asimilar la importancia de que ellos hubiesen dirigido este proceso, por el contrario, se paralizaron. No hablan, continúan resistiéndose, no han logrado salir de la negación, no opinan, ni sugieren, y tampoco conducen, además, cuando actúan, desafortunadamente lo hacen de una manera evidentemente errática.

Sin embargo, quienes a pesar de tener aparentemente todo en contra y tomaron la iniciativa de registrarse al proceso para competir en la elección, forman parte ya de una nueva generación del Poder Judicial que ve hacia adelante, y deben felicitarse por ello.

Porque más allá de los retos, desafíos y descalificaciones que han venido enfrentando, hay un gran número de personas juzgadoras de carrera judicial que tomaron la determinación de ver el vaso medio lleno, encontrar las áreas de oportunidad y convertirse en los actores principales de la Fundación de un Nuevo Poder Judicial, en un hecho, que aunque no nos guste, es histórico para la justicia del siglo XXI.

La construcción del Nuevo Poder Judicial en México a partir de una visión sistémica.

Porque lo toral en este caso trasciende a las campañas electorales. Porque quienes están participando en la elección aunque sean muy buenos abogados eso ya no es suficiente.

Y porque a pesar de la importancia de conducir el derecho a la justicia, es todavía más importante que quienes van a la eleccion del Poder Judicial, por primera vez, se vinculen a las percepciones de justicia que tiene la sociedad, y que desafortunadamente no habían considerado hasta el día de hoy en su formación como personas juzgadoras y que ahora en particular, se vuelve el factor principal.

De las oportunidades hablaremos mas adelante.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Analista, Consultora Política y Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ