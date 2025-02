El terror ha llegado. La administración del primer presidente de los Estados Unidos acusado de ser criminal ha traído en sus primeras semanas algo digno de su líder, terror, desinformación e ignorancia. Sólo hablaremos en esta columna del tema migratorio, pero la realidad es que muchas otras esferas están siendo ultrajadas por el sin sentido, la incultura y la intolerancia que caracterizan a Trump.

Con mucha tristeza hemos visto comodidad la comunidad mexicana está asustada, no le temen a una deportación, le temen a la separación familiar, a dejar a sus hijos solos y a abandonar un sueño que han construido a base de trabajo honesto que, dicho sea de paso, es altamente demandado y solicitado en los Estados Unidos para que la maquinaria económica de ese país pueda seguir funcionando como hasta ahora.

A pesar de que ha habido ya diversas protestas en ciudades importantes como Los Ángeles o Chicago, o propuestas de “un día sin migrantes”, lo cierto es que, al menos por ahora, el miedo ha predominado e impedido que estas manifestaciones reflejan la realidad de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Y no es para menos, la redada de hace una semana en Filadelfia, la primera registrada desde la nueva administración, en una ciudad megadiversa en migrantes, con la etiqueta de “Ciudad Santuario” y autodenominada como “la ciudad del amor fraterno”, junto con las lamentables y desafortunadas acciones de algunos ciudadanos de ese país haciéndose pasar por agentes migratorios para solamente expresar su odio, han pasado factura en la comunidad que ahora tiene miedo de hacer sus actividades del día a día, acudir a sus trabajos o mandar a sus hijos a la escuela.

Sin embargo, al revés no se ha hecho esperar, las organizaciones ya se han empezado a movilizar para informar a la comunidad acerca de sus derechos y hacerles saber que, incluso ante una potencial detención, pueden hacer valer garantías previstas en la misma constitución de los Estados Unidos. Además de esto, lugares como iglesias, hospitales y centros educativos, han mantenido una postura firme frente a Migración declarando sin miedo que ICE (“la migra”) no puede traspasar sus fronteras, no puede poner un pie dentro de sus lugares.

Particularmente los centros religiosos merecen una mención especial, no solo los líderes han, literalmente, cerrado la puerta en la cara de agentes de migración, sino que también han abierto sus espacios más concurridos para que organizaciones y los mismos consulados, especialmente el mexicano, tomen en foro para informar y hacer saber a los migrantes que no están solos.

Los centros de salud también entran en esta conversación. Aquí ya no estamos hablando del tema migratorio, las grandes ciudades están muy preocupadas de que ahora hospitales y clínicas ni estén protegidos frente a operaciones migratorias, pues saben que los trabajadores con estatus migratorio irregular son esenciales para su economía de todos los días, el no poder atenderlos o que ellos no acudan al médico por miedo, los tiene también aterrados a ellos.

Además de que consideran injusto que, aun con este aporte económico y los millones que el gobierno recauda en impuestos, sigan excluidos de un cuidado digno de su salud.En el país de las libertades, de la democracia, el “sueño americano” se ha convertido en una pesadilla donde se tiene que elegir entre la salud y la seguridad.

Los operativos migratorios se han puesto por encima de los derechos y la dignidad humana. Las consecuencias directas serán, tristemente, para nuestros miles de connacionales, pero también, el daño colateral, será para los estadounidenses en su economía sostenida por esta comunidad y en su sociedad cada vez más decadente, ojalá no sea muy tarde cuando quieran dar un paso fuera del engaño de la ignorancia y la incongruencia.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ