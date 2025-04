La verdadera belleza se construye con confianza

Y esa confianza auténtica, la que nace desde adentro, se construye todos los días, en cada decisión que tomamos sobre nuestro bienestar, nuestra salud y también nuestra imagen.

Recientemente, en Merz Aesthetics®, compartimos los resultados del estudio global Pillars of Confidence —en el que se entrevistó a 15,000 personas de 15 países— y me conmovió ver, una vez más, lo transformador que puede ser un tratamiento estético en la actitud de las personas. La medicina estética va más allá de contribuir al cuidado de la apariencia, es una herramienta para acompañar a las personas en ese poderoso proceso de reencontrarse con su mejor versión: la más segura, la más auténtica y con la belleza que las hace únicas.

Como parte de esta gran empresa tengo muy clara nuestra misión: existimos para impulsar la confianza de las personas, ayudándolas a verse mejor, sentirse mejor y vivir mejor. Para lograrlo, tenemos una larga tradición de innovar de manera responsable para crear soluciones estéticas que respeten y destaquen lo que hace única a cada persona.

A medida que las personas encuestadas en Latinoamérica envejecen, 65% considera los tratamientos estéticos como una forma de acompañar este proceso. Luego de acceder a un tratamiento, hasta 86% de los encuestados se dijo satisfecho y renovado, lo que influye profundamente en su confianza.

Además, el estudio reveló que el 73% de los pacientes consultados que accedieron a tratamientos estéticos en Latinoamérica se sintieron empoderados. Esa palabra, "empoderamiento", para mí significa mirar el espejo y reconocerse con la seguridad de decir “aquí estoy, y me siento bien siendo yo”. Ese cambio en la actitud, en la forma de caminar por el mundo, es invaluable.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio en la región es que 69% de las personas buscan que su imagen refleje cómo se sienten por dentro. Esa conexión entre el interior y el exterior es el corazón de lo que hacemos. Porque la medicina estética, cuando es consciente y responsable, puede ser una herramienta para sanar la relación con uno mismo, no para cambiar quienes somos, sino para honrarlo y celebrarlo.

De hecho, México destacó entre los cuatro países encuestados en Latinoamérica porque 76% de las personas que respondieron al cuestionario afirmaron sentirse muy seguras de sí mismas cuando se ven al espejo. Este tipo de resultados reafirma que la belleza ya está en cada una de esas personas y que un tratamiento sólo enfatiza la seguridad que se construye desde el interior.

En Merz Aesthetics® no creemos en moldes ni en estándares rígidos de belleza. Creemos en la belleza auténtica, en esa que se siente, que emociona, que transforma. Y creemos, sobre todo, en brindar tratamientos seguros, biocompatibles y personalizados, que cuiden la piel aportándole firmeza, elasticidad y salud.

Estamos orgullosos de acompañar a miles de personas en su camino hacia una versión más segura de sí mismas. Porque cuando alguien se siente bien en su propia piel, algo profundo cambia: se abren nuevas posibilidades, se enfrentan los desafíos con otra fuerza, se vive con mayor libertad.

La estética, para nosotros, es mucho más que apariencia. Es una invitación a conectar con nuestra esencia. Y esa es una transformación que va más allá del espejo: se ve en la forma en que nos miramos a nosotros mismos y en cómo decidimos vivir.

Entendemos que la belleza verdadera no es uniforme ni superficial, es una expresión personal de confianza y se extiende a lo largo de nuestra vida para crecer no sólo en edad sino en la seguridad de vivir en nuestra propia piel. Por eso, cuando alguien elige nuestros tratamientos es una señal de que confía en que mantendrá su belleza auténtica, no para parecerse a alguien más sino porque busca sentirse en armonía consigo mismo.

