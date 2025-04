Marca la diferencia

› Como en otros temas, el gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo está marcando diferencias con su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio año, las fuerzas armadas de nuestro país incautaron más fentanilo que en buena parte del sexenio anterior. La noticia no es cosa menor si se toma en cuenta que este asunto ha sido uno de los principales reclamos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No tienen límites

› En televisión mexicana, el gobierno de EU está mandando mensajes para que no crucen ilegalmente hacia su país. En voz de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, han dicho: “si está considerando venir ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara: si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos”.

Reactiva plan

› Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, reactivó las negociaciones para sacar adelante el plan de seguridad sexenal presentado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo. Se prevé que el proyecto se dictamine este martes, sin un sólo cambio.

Se pone las pilas

› Quien se puso a hacer la tarea fue Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien en tan sólo cuatro meses lleva casi la mitad de la meta de afiliación para este año, que es de 10 millones de nuevos militantes. El partido dio a conocer a través de distintos canales que ya suman casi cinco millones de nuevos afiliados.

Inician operaciones

› Nos cuentan que esta semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prevé abrir algunas de las estaciones de la Línea 1 del Metro capitalino. Lo anterior, luego de que las distintas pruebas operativas realizadas en los trenes resultaron positivas. La remodelación, afirman, está prácticamente concluida.

Nueva estrategia

› Ante las grandes cantidades de granos que México importa, la Secretaría de Agricultura, que encabeza Julio Berdegué, está apostando por los productores de la pequeña y mediana escala, ya que generan 54% del valor de la producción. De ahí que el gobierno enfocará la mayor parte de sus programas a este segmento en el campo.

Nuevo Fichaje

› A partir del 30 de abril, Roberto Servitje Labarrere, CEO de Grupo Altex, se sumará al Consejo de Grupo Bimbo. Se trata de un ejecutivo de trayectoria: cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey y con un MBA por The University of Chicago Booth School of Business.

