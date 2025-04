Francisco: el último de los papas atletas

Jorge Mario Bergoglio nunca abandonó su pasión por el fútbol. De hecho, fue una de las razones por la que el Papa Francisco (nombre que eligió para su papado en honor a San Francisco de Asís) logró llegar a los corazones de millones de mexicanos.

Los tres últimos hombres en el cargo han sido atletas, pero fue el carisma de Francisco que encendió el fervor, no solo por el balompié sino por las tradiciones religiosas a lo largo de todo el mundo y a través de todos los idiomas a los que se decidió a los feligreses.

“El Papa Francisco era futbolista. El Papa Juan Pablo II era mayor atleta porque además de jugar fútbol también esquiaba. El Papa Benedicto nos llegó a comunicar que él jugaba como lateral derecho. Los tres Papas recientes han sido deportistas. Eran más evidentes los gestos, por la forma de vestir, que el Papa Francisco ya no utilizaba algunas cosas de la vestimenta pontificia anterior”, comentó a El Heraldo de México, el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño.

El Papa fue la figura más emblemática de la Iglesia católica. FOTO: Archivo.

Francisco: el primer Papa latinoamericano

Al ser el primer Papa de origen latinoamericano tuvo un cariño especial de la feligresía, la cual estaban acostumbrada a que el Sumo Pontífice fuera de Europa.

“Toda su vida estuvo llena de detalles significativos, dejó legado a la vida de la Iglesia. Fue muy significativo que fuera el primer pontífice latinoamericano, sin duda este nombramiento impulso la vivencia religiosa entre los fieles de esta parte del mundo. También fortaleció la fé de los mismos fieles y aunque no era su afán propagandista, su personalidad impulsaba a seguirlo. No dudo que además de fortalecer la fe de lo que ya eran creyentes, atrajo a quienes no lo eran”, añadió.

La Iglesia Católica mundial entra a un proceso de duelo, en los próximos días El Vaticano anunciará detalles de la ceremonia oficial fúnebre del Papa Francisco. Posteriormente, serán citados los 120 miembros del Colegio de electores que entrarán al Conclave de elección del nuevo pontífice.

Francisco fue el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. FOTO: Archivo.

¿Cuál será el camino de la Iglesia Católica sin Francisco como Papa?

El vocero del Arzobispado de Guadalajara dio a conocer qué características deberá tener el nuevo jerarca de la Iglesia Católica para continuar trabajando en los legados de los tres últimos papados.

“Todos los Papas han buscado modernizar a la Iglesia, término que puede ser bien entendido o mal entendido. Ninguno se ha quedado estancado, ninguno ha sido pasivo, todos en su momento de acuerdo a la situación de la Iglesia, y de su personalidad, incluso a su origen, fue muy evidente con el Papa Francisco, pero también el Papa Juan Pablo II que fue muy mediático. Siempre se va a necesitar un Papa así. El que llegue, de acuerdo a las circunstancias que le toque vivir, buscará que la Iglesia esté activa, vigente, para sus fieles y para el diálogo con todas las personas”.

Las campanadas de la Catedral tapatía informaron a la feligresía la muerte del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. El cardenal José Francisco Robles Ortega a través de sus redes sociales externó su tristeza.

“Hoy el mundo pierde un pastor, pero el cielo gana un alma que amó incansablemente. Papa Francisco, sembraste el Evangelio con tus gestos, rompiste muros con tu cercanía y nos mostraste que la ternura también puede cambiar la historia. No solo fuiste Papa, fuiste padre, hermano y amigo de los que más sufren. ¡Descansa en la paz del Resucitado!”.