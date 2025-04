Julio César Chávez Jr. sobre su pelea con Jake Paul: “Es una oportunidad que no podía dejar pasar”

Julio César Chávez Jr. volverá al ring el próximo 28 de junio para enfrentar al youtuber Jake Paul, en una pelea pactada a 10 rounds en peso crucero. El regreso del hijo de la leyenda mexicana no es casualidad: busca redención, visibilidad y, sobre todo, demostrar que aún tiene con qué competir en el boxeo profesional.

Aunque el duelo tiene tintes de espectáculo, Chávez no lo ve como un simple show. Está consciente de que enfrenta a un rival con gran arrastre mediático y que es un arma de doble filo: “ganando, gano mucho; perdiendo, pierdo más que una pelea”.

Jake Paul ha sido provocador desde el anuncio del combate. Incluso insinuó que haría sentir orgulloso a Julio César Chávez padre, algo que Chávez Jr. no tomó a la ligera.

El sinaloense asegura que esta vez llegará en buena forma física y mental, algo que no siempre fue el caso en su carrera.

Me conocieron cuando no me cuidaba. Hoy me siento bien, me siento joven. Estoy limpio y enfocado como hace mucho no lo estaba”.