"Quiero Cantar": Bella de la Vega NO regresa al reality; público vota en su contra

Este martes, el público de "Venga la Alegría" decidió por votación que Bella de la Vega no regrese a "Quiero Cantar", el popular show de talentos que ya se ha logrado posicionar como uno de los favoritos del televidente y en el cual diversos famosos han demostrado tener talento y voz para destacar como cantantes.

Una de ellas ha sido la esposa José Ángel García, papá de Gael García Bernal, quien fue de las participantes que comenzó su participación en el show de talentos desde sus inicios, sin embargo, semanas después se convirtió en una de las eliminadas. Por ello mediante una encuesta, realizada en redes sociales, se pidió al público decidir si deseaba que Bella regresara a "Quiero Cantar".

Este martes se dieron a conocer los resultados de la encuesta, la cual no favoreció a Bella de la Vega. "Más de 11 millones de votos generó esta pregunta. Por el amor que le tiene el público a este programa nosotros tenemos que hacerle caso a lo que usted ha dicho, a lo que usted ha votado. Simplemente era responder sí o no," declaró Sergio Sepúlveda durante la transmisión del programa, en referencia a la pregunta; "Bella ¿regresará a la competencia?".

¿Qué puedo hacer?, se pregunta Bella de la Vega

Al final del segmento de "Quiero Cantar", Sergio Sepúlveda informó que "con el 79 por ciento de los votos, el público ha dicho que no", declaró el conductor de "Venga la Alegría", quien indicó que de acuerdo con los resultados Bella de la Vega no podrá regresar al programa de talentos.

Ante esto, Bella de la Vega respondió con un poco de decepción “¿Qué puedo hacer? Una revancha," aseguró. Sus compañeros, mientras tanto, la motivaron a no desanimarse, ya que de los 11 millones de votos, el 21 por ciento de ellos votaron porque continuara participando en "Quiero Cantar".

También Bella dejó entrever que estaría dispuesta a participar de nuevo en una revancha: “Muchas gracias, que mucha gente piensa que no es justo (que regresen al concurso), y muchas cosas no son justas, pero ha habido también realities en donde las personas regresan a hacer revancha, entonces no es nada nuevo, pero ni modo”, declaró la influencer.