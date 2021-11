“Yo creo que Ángela no va triunfar”: Majo Aguilar admite que su prima no tiene talento; así fue la broma | VIDEO

Siempre se ha rumorado que entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar existe una fuerte rivalidad musical, que no se la llevan bien y que sólo cuando están frente a cámaras o en algunos eventos intercambian momentos y palabras.

Ahora ha sido Majo Aguilar quien confesó lo que piensa sobre el talento de la hija de Pepe Aguilar, la joven fue invitada a un programa de televisión en donde la cuestionaron sobre qué opinaba de la voz de sus primos.

“Perteneces a una familia de talento, se sabe, llena de cantantes, compositores, músicos, dos de ellos primos tuyos, hijos de tu tío Pepe Aguilar, por eso son tus primos, si nos enfocamos en ellos ¿Quién crees que tenga mejor voz, Leonardo o Ángela?, cuestionó Pedro Prieto a Majo.

La joven aunque no quería contestar, le dio muchas vueltas al asunto e incluso dijo que daría una respuesta y que al día siguiente se disculparía con alguno de ellos para no tener problemas.

Pero fue entonces cuando la pregunta le fue cambiada y ahora tenía que responder ¿Quién canta peor? y a manera de broma respondió: “La voz que no soporto que odio, yo creo que Ángela no va triunfar, Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va ganar nada”, declaró,

Y aunque todo fue parte del programa y los conductores bromearon con Majo, algunos de los fans de la dinastía Aguilar manifiestan que podría haber dicho lo que en realidad siente y aprovechar el momento para externar su verdad.

Cabe recordar que Majo Aguilar se encuentra en promoción de su primer disco de Mariachi titulado “Mi herencia, mi sangre”, la estrella también continua con la venta de mercancía en línea y su canal de YouTube.

