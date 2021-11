¿Pepe Aguilar desprecia a Majo Aguilar?, él mismo revela si la incluiría en su show: VIDEO

En el último live que realizó Pepe Aguilar en su perfil oficial de Instagram, el cantante fue cuestionado sobre la posibilidad de incluir a su sobrina, Majo Aguilar, en su espectáculo, sin embargo, aunque el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre no descartó la idea, su respuesta no dejó satisfechos a los seguidores de la Dinastía Aguilar pues consideran que la prima de Ángela Aguilar tiene el talento para formar parte del show, por lo que se generaron todo tipo de reacciones pues consideraron que la despreció.

“En su momento igual y sí, ¡tengo muchos familiares que cantan, eh! También tendría que invitar a Marcela a Dalia y a todo mundo”, comenzó su discurso el padre de Leonardo y Ángela Aguilar, sin embargo, enseguida se deshizo en elogios para su sobrina y aseguró que consideraría incluirla en el espectáculo en un futuro, si ella así lo quiere, no obstante, señaló que por lo menos en un año no piensa hacer cambios.

“Entiendo que muy bien le va a Majo y eventualmente por supuesto tendrá, si ella quiere, que estar en el espectáculo, pero todo esto se ha ido muy rápido, entonces, el show está armado de cierta manera y así lo voy a seguir, en este, por ejemplo, falta un año todavía de este espectáculo, entonces, en ese año no va a haber cambios, más adelante por supuesto y si Dios me presta vida, a mí me gusta mucho lo que hace Majo, me gusta como canta desde chiquita y me dan mucho gusto sus éxitos y hacen falta más cantantes de música mexicana mujeres, por supuesto que eventualmente estará en el show, ahorita está perfectamente trabajando su producción”, sentenció Pepe Aguilar.

Reacciones en redes

Tras el comentario de Pepe Aguilar, se generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores de la Dinastía Aguilar y mientras algunos respectaron su planteamiento otros aseguraron que había despreciado a Majo Aguilar por temor a que le quite protagonismo a su hija Ángela Aguilar, sin embargo, será el tiempo el encargado de decir si Pepe Aguilar decide incluir o no a su sobrina para hacer aún más grande su espectáculo.

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha hablado sobre la posibilidad de unirse a su tío y a sus primos en su espectáculo pues ha estado enfocada en promocionar su primer álbum oficial de estudio llamado “Mi herencia, mi sangre”, el cual, ha sido muy bien recibido por el público pues pese a que fue lanzado apenas el pasado 22 de octubre, su tema “No voy a llorar” ya se perfila para convertirse en uno de los grande éxitos de la joven cantante y prueba de ello es que en Spotify dicho tema ya supera los 2 millones de reproducciones.

Cabe mencionar que en ocasiones anteriores Majo Aguilar ya ha colaborado con Ángela y Leonardo Aguilar, por lo que en un futuro podrían dar la sorpresa y montar un show en el que participen los tres bajo la tutela de Pepe Aguilar.

