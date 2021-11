Santa Fe Klan: Este amigo de su barrio fue quién lo inspiró a ser un gran RAPERO

Sin duda alguna, Ángel Quezada mejor conocido como Santa Fe Klan se encuentra en la cima de su carrera por lo que ya ha probado las mieles de la fama, sin embargo, el joven de 21 años no pierde el piso y tiene muy presente de dónde viene y cómo fueron sus inicios en la música.

Y es que Santa Fe Klan inició su carrera musical cuando apenas tenía 13 años de edad y su amor por las rimas y la música se lo debe a un gran amigo, a quien admira desde pequeño y que al igual que él creció en el barrio.

En entrevista para Slang el intérprete de “Debo entender”, contó cómo fueron sus inicios en la música y cómo fue que decidió comenzar con las rimas; y es que de acuerdo con Ángel hubo un amigo del barrio quién lo inspiró para ser lo que ahora es.

Pese a que Ángel Quezada dio a conocer que tenía tres amigos en su barrio a quienes apodaron “Botas, kiko y Chucky”, no fueron ninguno de estos tres quienes inspiraron al famoso rapero para ser la estrella que actualmente es.

De acuerdo con Santa Fe Klan, fue gracias a “El Siko” que le nació la curiosidad por rapear, pues al salir de su casa, veía a este joven rapear y quería saber cómo juntaba las rimas de lo que sucedía en su barrio.

“Me llamaba la atención, por qué yo decía: ¡Ah cabrón, ¿cómo lo hace?’, ¿Cómo sabe juntar las rimas de lo que está viendo?, ahí fue donde yo quería cantar y ahí yo me aventaba las tres pero no me salían las rimas”, reveló Santa Fe Klan