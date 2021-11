Se viraliza VIDEO de Santa Fe Klan llorando a mares con "Debo entender"; ESTA es la historia detrás

Santa Fe Klan creó un conmovedor momento en uno de sus conciertos en Veracruz, el rapero dedicó el tema “Debo entender” a una persona muy especial para él que desafortunadamente recientemente perdió la vida.

Se trata de Fernando Álvarez, “El Fer”, quien era su escolta y que murió a la edad de 28 años durante un accidente automovilístico en una de las carreteras de Guanajuato- Juventino Rosas, según información de La Silla Rota.

En el video se puede apreciar a Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan arriba del escenario junto a su hermana, pues Fernando Álvarez además de su escolta y amigo, también era su cuñado.

Mientras Santa Fe Klan interpreta el emotivo tema, la hermana del artista sostienen la fotografía de quien fuera su pareja, el público también es participe del momento y se puede ver como las lágrimas no se hacen esperar, el episodio fue grabado y ya se ha vuelto viral.

“Tú, tú, tú, tú, tú

Tú te fuiste de aquí y yo

Debo entender que no te volveré a ver

Olvidarme de ti, no voy a poder

Me pregunto ahora qué voy a hacer

Yo no lo puedo creer

Pero debo entender que no te volveré a ver

Olvidarme de ti, no voy a poder

Me pregunto ahora qué voy a hacer

Si te acabo de perder”, dice parte de la canción