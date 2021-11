Al estilo Nodal, Santa Fe Klan se tatua el ojo de su novia y así quedó | VIDEO

Sin duda alguna, los tatuajes siempre han sido considerados como una forma de expresión de los seres humanos, algunos dejan ver sus gustos,pasiones, profesiones y hasta amores; aunque dice un mito que si te tatúas algo relacionado con una pareja muy probablemente no pases el resto de tu vida a lado de esa persona especial.

Christian Nodal podría terminar con este mito, y es que cabe recordar que tan solo un par de meses de meses después de iniciar su romance con Belinda, ambos se hicieron un tatuaje simbólico respecto a su relación, sin embargo, el sonorense decidió ir más allá y tatuarse a lo largo y ancho de su pecho los bellos ojos de su prometida.

Pese a que no ha sido el único hombre que se ha tatuado a Belinda en la piel, si ha conseguido ser el hombre al que la rubia ha elegido para pasar el resto de su vida junto a él.

Santa Fe Klan al estilo Nodal

Sin embargo, Nodal no es el único hombre enamorado que desea llevar los ojos del amor de su vida dibujados en su piel, hace algún tiempo, “Canelo” Álvarez el pugilista mexicano, también tatuó los ojos de su ahora esposa en uno de sus brazos.

Y el hombre más reciente que decidió dejar grabado de por vida el retrato de uno de los ojos de su novia es el rapero Santa Fe Klan quien decidió tatuar en uno de sus brazos uno de los ojos de la modelo Maya Nazor.

Con esto queda comprobado, que los hombres hacen cualquier locura por amor y es que no solo Santa Fe Klan, “Canelo” Álvarez y Nodal han tatuado los hermosos ojos de sus amadas mujeres en su cuerpo.

Famosos con tatuajes de sus mujeres

Tal y como lo mencionamos anteriormente no solo Santa Fe Klan, “Canelo” Álvarez y Nodal han dejado inmortalizado su amor por sus parejas de esta forma, famosos como Lupillo Rivera y el cantante de música urbana Anuel AA también lo hicieron.

Solo que Lupillo y Anuel no tuvieron la misma suerte que los tres anteriores pues el hermano de la Diva de la Banda tatuó en su brazo el rostro completo de Belinda, pero la situación entre ellos no terminó del todo bien y ahora ambos tienen nuevas parejas y el tatuaje quedó cubierto por una enorme mancha negra que no ha sido del agrado de muchos.

Mientras que Anuel tatuó su espalda con un retrato de él y su exnovia la exitosa Karol G mientras se besaban, dicha obra de arte de tinta sigue en su espalda, pero su relación ya terminó, y aunque no se sabe si habrá una reconciliación el intérprete de temas como “Leyenda” y “Adicto” entre otras más no ha cubierto el tatuaje.

