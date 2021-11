Lupillo regaña a Chiquis Rivera por polémico body paint en el que enseñó TODO: "Me voy a pintar igual"

Este miércoles 10 de noviembre se realizará la edición 2021 de los Premios De La Radio, evento que reconocerá a lo mejor de la música nacional y al cual están invitados numerosas personalidades del mundo artístico entre ellos Lupillo Rivera y su sobrina, Chiquis Rivera, a quien el cantante regañó por polémico body paint en el que mostró todos sus atributos luego de caracterizarse de "Mystique", personaje de los X-Men.

Así lo confesó el cantante de regional mexicano previo a la entrega de los Premios De La Radio, en donde fue entrevistado esta mañana para el programa "Venga la Alegría". El cantante y compositor aseguró que ya había saludado a su sobrina, quien fungirá como una de las presentadoras del evento: "Hasta ahorita la pude saludar, ya que anda ensayando. (...) Ahorita en el ensayo dije voy a saludarla porque si no ya no la vuelvo a ver", declaró entusiasta Lupillo.

"También ya la regañé ahorita por andar vestida de azul, yo no sabía que era ella, Giselle me dijo: 'Esa es Chiquis', y dije '¡No!'. Se pintó toda de azul y dije 'Me voy a pintar yo de azul también y me voy a tomar una foto a ver qué dicen ellas", aseguró entre risas, "El Toro del Corrido" luego de la polémica generada hace solo unos días, cuando la hija de Jenny Rivera compartió un video en Instagram en donde se le ve caracterizada como el personaje "Mystique", del cómic X-Men.

"Estamos en prácticas" para tener un bebé: Lupillo Rivera

Cuestionado acerca de si planea hacer familia junto a su esposa Giselle, Lupillo Rivera declaró que sí: "Estamos en prácticas";y destacó que todavía tiene oportunidad para ser papá de nuevo. El cantante de regional mexicano llegó a la sede de los premios en compañía de su esposa Giselle Soto y aseguró que lo acompaña a todas partes: "Siempre para todos lados la traigo; yo creo que para mantener el matrimonio fuerte y feliz siempre nos tiene que acompañar la mujer y es la que nos tiene balanceados", señaló.

El cantante aseguró además que sigue trabajando en el mundo del espectáculo con mucha energía y entusiasmo, y también gracias al aprecio y cariño del público: "Que es un negocio rudo en el que todos quisieran estar y qué bueno que aquí estamos y aquí existimos", continuó Lupillo.

"El Toro del Corrido" adelantó un poco de la presentación que dará esta noche en Los Premios De La Radio 2021: "Ahora vamos a salir cantando con rap, con Alemán y con Santa Fe Klan, y voy a hacerlo con traje de charro. Yo no sabía que podía hacer eso y ahora quiero entrarle (al rap)", aseguró Lupillo.

Categorías en las que se premiará a lo mejor de la música

Artista del año

Artista femenina del año

Artista masculino del año

Banda del año

Canción de banda del año

Canción de mariachi del año

Canción norteña del año

La ceremonia de premiación de los Premios De La Radio 2021 las podrás seguir completamente en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 19:00 horas de este miércoles 10 de noviembre.

