Así fue el reencuentro de Ninel Conde con su pequeño hijo tras casi dos años de no convivir

Ninel Conde podría estar llegando al fin de un fuerte conflicto legal con su exesposo, Giovanni Medina, esto luego de que un juez autorizara que la actriz pudiera ver a su hijo pequeño Emmanuel tras un año y siete meses sin convivir.

El “Bombón asesino” ha vivido momentos de tensión luego de que su expareja, Larry Ramos, escapara de la justicia en Estados Unidos, algo que se sumó al conflicto legal que sostenía por la custodia de su hijo a quien podrá ver bajo ciertas condiciones a partir de este 23 de noviembre.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante detalló que Ninel Conde se encuentra feliz por el encuentro con su hijo, aunque señaló que podría ser un momento difícil pues el pequeño de siete años no ha visto por un largo tiempo a su mamá.

Ninel Conde con su hijo Emmanuel. Foto: Instagram @ninelconde

Giovanni Medina se había negado a que su hijo Emmanuel viera a su madre mientras estuviera casada con Larry Ramos, esto por el problema en el que se encontraba el empresario acusado por fraude.

“Si estas convivencias las hubieran puesto en otro lado, yo no habría estado de acuerdo. Yo no sé si ese señor está escondido o no sé sobre sus investigaciones al respecto. A ese tipo de cosas, no puedo exponer a mi hijo”, dijo Giovanni Medina en entrevista con Ventaneando.

Condiciones para Ninel Conde

Giovanni Medina señaló que fue un juez quien autorizó que la actriz viera a su hijo cada quince días por tres horas en la casa donde vive el pequeño con su papá, esto mientras están acompañados de una autoridades y un psicólogo.

“Queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa y parte de un círculo sano, es la convivencia con ambos padres. Yo estaba deseoso, pero en las condiciones adecuadas”, dijo Medina añadiendo que los encuentros entre Ninel y su hijo serán grabados.

El padre del menor indicó que su hijo no está del todo entusiasmado por reencontrarse con su madre, sin embargo, es algo que trabajarán juntos para crear lazos entre Ninel Conde y Emmanuel.

“Mi hijo no tiene un recuerdo de su mamá llevándolo a la escuela o de su mamá asistiéndolo en las noches. Ninel nunca dejó sus prioridades por ser mamá. En redes sociales le recriminan que ha sido más mujer que madre”, dijo.

