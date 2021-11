Solo así Ninel Conde podrá ver a su hijo, Giovanni Medina le pone condiciones

No todos los finales son muy felices, pues la relación que mantenían la actriz Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina ha sido todo un caos legal, pues tuvieron en común un hijo de nombre Emilio quien actualmente vive con él, pero Ninel pelea la patria potestad del pequeño.

Fue así que, desde hace casi dos años, Ninel no ha podido ver a su hijo de manera presencial y hasta hace poco fue el mismo Giovanni Medina quien puso las condiciones que ella deberá seguir si es que lo quiere ver.

Todo salió a la luz en el programa Ventaneando, donde el empresario dio a conoces todos los detalles sobre la forma en que Ninel Conde verá a su hijo, así como la relación que mantiene con su primogénito.

“Al final de cuentas, nosotros, me refiero a Emmanuel y a mí, queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa, y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres, yo siempre señalé que yo estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, antes no las había, hoy las hay, y la verdad es que he decidido, no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta”

Sobre las condiciones en que se realizará este encuentro entre la cantante y su hijo, Medina detalló: “se ha dictado una convivencia de cada 15 días a partir de hoy, en un espacio seguro que es mi casa, durante 3 horas o lo que dure de manera sana o natural”.

“Aquí lo que intenta la autoridad es que creemos el vínculo, entre madre e hijo, que se cree esa relación y solicité también que exista la presencia de una autoridad, y estaré yo”, agregó al respecto.

Al ser cuestionado sobre lo que tuvo que ver el senador Ricardo Monreal en esta decisión de no apelar la resolución de las autoridades, Giovanni aclaró: “la realidad es que en algún momento, Ninel con sus mil personales métodos intentó confrontarme o enemistarme con el senador, pero afortunadamente lo único que se logró es que nos sentáramos a la mesa dos personas que creemos en el buen entendimiento, en las razones y en darle buena salida, buena causa, a las diferentes problemáticas, el resultado fue en que coincidimos en que hay condiciones adecuadas y que había que darle fluidez, ya no apelar, ya no ampararnos, porque nos hubiéramos llevado otro año por lo menos”.

Destacando que aceptó esta decisión de las autoridades porque Conde ya no está con Larry Ramos y que además los encuentros con su hijo serán en su casa, Giovanni Medina manifestó que en este momento la reunión será bajo las condiciones que él solicitó.

Sobre si en esta ocasión el niño de 7 años externó su negativa a ver a su famosa madre, el empresario explicó: “De esta vez… pues sí, no es algo que le llame mucho la idea, pero estamos trabajando en eso”.

