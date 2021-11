¡Furiosa! Así reaccionó Susana Zabaleta cuando la compararon con Ninel Conde

A pesar de que en reiteradas ocasiones se le ha cuestionado a Susana Zabaleta si estaría dispuesta a compartir escenario con Ninel Conde, su postura no cambia, incluso al ser cuestionada por los periodistas, la cantante dejó en claro su desagrado de hacer un show con al "Bombón asesino".

Recordemos que ha sido en más de una ocasión que Zabaleta ha expresado su negativa de trabajar con Ninel, ya que ha asegurado que es conocedora de arte y por eso motivo no le gustaría colaborar con alguien como Conde.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que la prensa le mencionara el nombre de Ninel a Zabaleta, esto luego de que la cantante triunfó como protagonista en el musical The Prom, mismo que se estrenó este fin de semana; donde Susana vivió un incómodo momento durante al ser la relacionada la esposa de Larry Ramos.

"Yo creo que mi persona Gigi es una gran artista, que ella se cree la mejor del mundo, la pobre", contó ante las cámaras Susana Zabaleta cuando un reportero la interrumpió y le dijo: "La Ninel Conde de aquí".

Susana Zabaleta estalla frente a los medios

Luego de las palabras del reportero que incomodó a Susana Zabaleta, la cantante originaria de Coahuila se dejó ver muy molesta ante los comentarios e inmediatamente respondió: "No, Ninel? No. No la chingu*s"; siendo estos los cometarios que Zabaleta dijo frente a las cámaras antes de retirarse del lugar.

De esta forma Zabaleta dejo ver la espontaneidad y transparencia de sus respuestas, demostrando que el comentario la incomodó tanto que incluso se cubrió el rostro con una mano y se alejó de los medios.

La actriz salió veloz de la zona de prensa para ocultarse de las cámaras al interior del teatro en el que se lleva a cabo la obra; sin embargo, minutos después ante la insistencia del reportero que hizo el comentario, Zabaleta regresó ante las cámaras acompañada de su hijo, Matías Gruener, pero tras su regreso ya no se habló más de Ninel Conde.

SEGUIR LEYENDO:

Susana Zabaleta AMENAZA a Eugenio Derbez; afirma que dirá su más penoso secreto: VIDEO

Ninel Conde pasaría 5 años de prisión tras fuga de su esposo, Larry Ramos; aquí los detalles