Ninel Conde tiene miedo, ¡y mucho!, de ser detenida

Debía dar un show privado hoy, pero eso no sucederá. Ninel Conde tiene tanto miedo de ser detenida que decidió cancelar la presentación particular (la fiesta de cumpleaños de un millonario) para la que había sido contratada esta noche en Guanajuato. Y es que aunque no existe una orden de aprehensión en su contra por los nexos ¡y fuga! de su esposo Larry Ramos (el FBI lo busca por cielo, mar y tierra), sus abogados le aconsejaron a la "Bombón Asesina" que no haga apariciones públicas ni salga del lugar en donde está.

ENMASCARADAS

Me entero que María del Sol y Lola Cortés han sido invitadas a participar en "¿Quién es la Máscara?". Las extraordinarias cantantes (ellas sí) han recibido la incitación para concursar en la tercera temporada del exitoso programa dominical de Televisa. ¿Aceptarán?

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Opus 94 (94.5 FM) transmitió el sábado la última parte del serial que Música por Descubrir (el programa cuyo conductor es Alejandro Escuer) le dedicó al compositor español Manuel de Falla.

GRANDIOSAS DISCO

El productor de espectáculos Juan Téllez está preparando un concierto disco en el que van a estar reunidas las grandiosas Roberta Flack, Gloria Gaynor, Diana Ross e Irene Cara. A través de su operadora de contratación de artistas y conciertos el arriba mencionado se encuentra organizando el show que a mí se me antoja ¡y mucho!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El próximo lunes en La 1 de TVE se estrena la nueva temporada (que tiene entre sus participantes a Victoria Abril e Iván Sánchez) de "Máster Chef Celebridades".

SERÉ BREVE

A "Chilaquil" se lo quedó su papá.

SERÉ BREVE BIS

Tan horroroso "berreó" "Suena mi mente" ¡que anoche tembló!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día y mañana jueves participo en "Sale el Sol". Cuento con el favor de su / tu sintonía.