Britney Spears arremete con todo contra Christina Aguilera por "haberle dado la espalda"

El drama de Britney Spears está lejos de terminar y ahora hay un nuevo capítulo en la historia. Y es que la “princesa del pop” arremetió contra la entrevista que se le hizo a la reconocida cantante Christina Aguilera en los Latin GRAMMYS 2021, en la cual se negó rotundamente a contestar preguntas acerca de la tutela de Britney.

Durante los últimos meses el movimiento #FreeBritney cobró mucha fuerza debido a que los abusos por los que pasó la intérprete se hicieron públicos, todo acabó en un proceso legal en el que luego de 13 años Britney pudo por fin romper con la tutela que ejercía su padre, Jamie Spears, sobre ella.

¿Qué es lo que pasó con Christina Aguilera?

Durante este tiempo, decenas de celebridades se han pronunciado al respecto, mandando mensajes de apoyo para la también actriz, por lo que en los Latin Grammys los reporteros interceptaron a Christina Aguilar para preguntarle su opinión respecto al tema, pero ella respondió que no podía hablar al respecto pero que le deseaba mucho amor y luego sólo se marchó.

Esto no fue muy bien recibido por la misma Britney, quien le respondió en una historia de Instagram y se le fue con todo: “Amo y adoro a todos los que me apoyaron, pero negarse a hablar cuando sabes la verdad, es equivalente a una mentira. 13 años de estar en un sistema abusivo corrupto pero, ¿por qué es un tema tan difícil para que la gente hable? Yo soy quien lo hizo, gracias a todos los partidarios que hablaron y me apoyaron, yo sí importo”, argumentó.

Recientemente, la intérprete de ‘Toxic’ también mandó un mensaje a su familia, pues considera que su padre y su madre deberían ir a la cárcel por todo lo que le hicieron; prometió que a partir de ahora no va a callar y que no ha olvidado nada, por lo que podría tomar acciones legales en su contra.

