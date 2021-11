Britney Spears arremete contra su familia ahora que ya es libre | VIDEO

Ahora que Britney Spears recibió su libertad el pasado 12 de noviembre tras 13 años de vivir bajo la tutela de su padre, el señor James Parnell Spears, ahora la intérprete de 'Toxic' ha publicado un video en el que habla sobre esto y todo lo que tuvo que vivir con su familia.

En su video manifestó su deseo de que esta historia ponga el dedo en el sistema “corrupto” del tutelaje.

La llamada “Princesa del Pop” se dijo estar “feliz” de recuperar los pequeños gestos de la vida diaria, como comprar unas velas.

“No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente”, expresó la artista.

“Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto”, puntualizó al respecto del tema.

Asimismo, agradeció al movimiento “FreeBritney” por llamar la atención sobre su caso. “Mi voz fue ahogada durante mucho tiempo, pero ustedes han sensibilizado al público. Yo pienso que me han salvado la vida”, destacó.

En el video que había sido visto por más de 7 millones y medio de personas en Instagram, Britney colocó el siguiente texto: “Al despertarme cada mañana, sigo estupefacta de lo que mi familia y la tutela me han hecho... Es desmoralizador y degradante”.

Asimismo, subrayó: “Y no hablo de lo que me han hecho pasar por lo que deberían estar en la cárcel ... incluida mi madre que va a la iglesia”.

Finalmente, la artista de 39 años sentenció: “Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada… pero no esta vez… NO LO HE OLVIDADO y espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y saber EXACTAMENTE LO QUE QUIERO DECIR !!!!”.

