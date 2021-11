"Britney no está bien": Gustavo Adolfo Infante tunde a la princesa del pop tras conseguir su libertad

El especialista en temas del espectáculo y titular del espacio televisivo “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante, se le fue con todo a la princesa del pop, Britney Spears, luego de difundirse la noticia sobre la sentencia definitoria con la que la actriz y cantante recuperó su libertad (su padre está fuera), Infante señaló que Spears lastimosamente ‘no está bien’.

Con estas palabras, el conductor señaló que la afamada actriz no está bien y no es normal su actitud, en parte proque

“Es como cuando estás en la cárcel y te abren la reja y sales corriendo, no sabes a dónde ir… de repente le lleva el cúmulo de fama y dinero, y se hace la estrella de estrellas mundial, (después de Madonna), era la princesa del pop y entonces, los amores, los amantes, las drogas, o sea, fue demasiado, no supo cómo manejarlo”, dijo el comunicador.

Recordemos que hace unas semanas el padre Jamie Spears fue suspendido como el tutor del patrimonio de Britney y el día de hoy, la joven madre recuperó su libertad, luego de que una juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, (Brenda Penny), aceptó la solicitud de Britney Spears de terminar ‘el yugo’ durante una audiencia judicial por la tarde de este viernes que ha causado conmoción mundial entre sus seguidores.

La joven cantante aprovechó sus redes sociales (Instagram) para enviar un mensaje muy poderoso a sus seguidores y al público en general, enfundada en un vestido en color amarillo.

I can’t freaking believe it !!!! Again … best day ever !!!!