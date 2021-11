Taylor Lautner, Jacob en “Crepúsculo”, anuncia su compromiso con Tay Dome

Taylor Lautner, estrella de la película “Crepúsculo”, decidió dar el siguiente paso en la relación con su novia, Tay Dome, y este fin de semana le pidió matrimonio en medio de un romántico escenario rodeados de rosas rojas.

El actor de 29 años compartió algunas fotografías del romántico momento en su cuenta de Instagram con sus más de 7 millones de seguidores, en ellas se le puede ver arrodillado y rodeado de rosas rojas junto a su novia, quien lleva el mismo nombre, Taylor.

"No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Tay Dome. Sé que no aguantas mis tonterías, pero me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reír demasiado; haces que cada día contigo sea el más especial, y, lo más importante, me haces ser mejor persona”, es el mensaje con el que el actor compartió las fotografías.

Taylor Lautner pide matrimonio a su novia. Foto: Instagram @taylorlautner

Al estilo Britney Spears, la joven youtuber mostró su anillo de compromiso en una nueva publicación en la que se ve a la pareja celebrando en un viñedo. Celebridades se han sumado a las felicitaciones junto a los fans que ya desean lo mejor al actor y su prometida.

Historia de amor de Taylor Lautner

Taylor Lautner y su novia, Tay Dome, no han dudado en mostrarse transparentes con su relación ante el público y los fans del actor en redes sociales, en comparación con otras estrellas de Hollywood que lo mantienen alejado de los reflectores.

Hasta el momento no han dado detalles sobe la manera en que se conocieron, pero se sabe por amistades en común que fue luego de asistir a una boda en la que ambos eran invitados.

En 2018 la pareja hizo público su romance con tiernas fotografías en sus redes sociales, donde no han dejado de compartir los momentos juntos en los que se les puede ver más felices que nunca.

Aunque es poco lo que se sabe sobre la prometida de Taylor Lautner, se ha señalado que la joven es youtuber y en sus plataformas comparte contenido relacionado con la salud física y mental.

Taylor Lautner con su prometida Tay Dome. Foto: Instagram @taylorlautner

