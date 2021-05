Taylor Lautner (Crepúsculo) vuelve a la pantalla

La trilogía Crepúsculo, amada y odiada por muchos, fue una catapulta para las carreras de sus actores protagonistas, y así fue como ocurrió pero solo para Robert Pattinson y Kristen Stewart. Ambos han estado en diversas producciones exitosas.

Sin embargo, con el tiempo su tercera estrella, Taylor Lautner, que fue uno de los actores principales en la segunda entrega, pues se convierte en el rival de amores que quiere conquistar el corazón de ‘Bella’, acabó desapareciéndose de Hollywood por diversas razones.

El actor tuvo varios problemas en el rodaje y estuvo a punto de ser reemplazado en 'Luna Nueva', que fue la segunda entrega de la trilogía. Más tarde, después de la saga vampírica, participó en el filme 'Historias de San Valentín', donde empezó un romance con su co-star, la cantante Taylor Swift.

El joven actor no ha sabido traspasar de su papel de lobo adolescente en ‘Crepúsculo’, y sus películas no han gustado a los críticos, y mucho menos al público, como las películas ‘Sin salida’ y ‘Tracers’. Además, en un nuevo proyecto de ‘Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl’, la actriz protagonista fue requerida de nuevo, pero Lautner no.

Los últimos papeles del actor fueron en las series 'Scream Queens' y 'Cuckoo', pero desde el 2016, simplemente desapareció.

El regreso de Taylor Lautner

Ahora ha hecho oficial un proyecto al que se suma Taylor Lautney como actor. Se trata de 'Home Team', una película sobre deportes, original de Netflix, que contará con la actuación de Kevin James y Rob Schneider. Cabe mencionar, que Taylor no es el protagonista, pero se ha mostrado muy emocionado por la oportunidad, que ha expresado en sus redes sociales.

Esta película es dirigida por Charles Kinnane y Daniel Kinnane, también participarán Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum y Maxwell Simkins, entre otros.

La trama seguirá al coach de los Santos de Nueva Orleans, Sean Payton (James), después de haber sido suspendido durante toda la temporada del 2012 por el comisionado de la NFL, Roger Goddell, por su supuesta participación en el escándalo Bountygate, que afirmaba que al menos cuatro jugadores recibían recompensas por lesionar rivales.

AV