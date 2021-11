Kristen Stewart recuerda su noviazgo con Robert Pattinson: "Éramos jóvenes y estúpidos"

Kristen Stewart se encuentra en uno de los mejores momentos tanto en su carrera por su papel como Lady Di en “Spencer”, como en su vida privada por su más reciente compromiso con la guionista Dylan Meyer; sin embargo, no se salvó de que surgiera una vez más el tema de su romance con Robert Pattinson.

La actriz de 31 años catapultó su carrera con la saga “Crepúsculo”, película por la que sentía un desagrado que compartía con su coprotagonista y que no ha dudado en externar en más de una ocasión, pues fue ello lo que terminó uniéndolos en un romance que estaría en medio de una gran polémica.

En entrevista para The New Yorker, Kristen Stewart recordó el romance que sostuvo con su igual en la cinta por la que gozaron de gran fama: “Él tenía un enfoque intelectual que se combinaba con un ‘no me importa esto, pero voy a hacer que funcione’”.

Kristen Stewart y Robert Pattinson. Foto: Instagram

“Éramos jóvenes y estúpidos”, dijo la actriz sobre su relación que duró tres años y terminó luego de que le fuera infiel con el director Rupert Sanders, con quien trabajó para la cinta “Blancanieves y la leyenda del cazador” y que era casado.

Historia de amor de Kristen Stewart

Los actores se conocieron en 2007 al ser considerados como protagonistas para la primera entrega de “Crepúsculo”, la química, señaló la actriz, fue casi inmediata y esto se notó con su participación juntos.

Se ha señalado que durante la filmación de la cinta decidieron hablar sobre su vida personal y profesional, pues ella comenzó desde pequeña su carrera en la actuación y a los 13 años alcanzó su primer protagónico con la cinta “Speak” de Seann Penn.

Cuando se conocieron Stewart tenía 17 años y Robert Pattinson 21, edad a la que enfrentaron fuertes críticas por la película que protagonizaron y que dividió opiniones, pues algunos fans del cine los calificaban como “antipáticos”.

En 2019 la actriz confesó que habría cometido errores durante su relación con Pattinson en la que, incluso, pensó en llegar al altar, hasta que todo terminó con las imágenes de su infidelidad que causaron gran controversia.

"Lamento profundamente el dolor y la vergüenza que he causado a mis seres queridos y a todos los que se han visto afectados. Esta indiscreción momentánea ha puesto el peligro lo más importante que hay en mi vida, la persona a la que más amo y respeto, Rob”, dijo entonces la actriz en un comunicado.

Kristen Stewart. Foto: AFP

