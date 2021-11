EXPLOSIVA entrevista del papá de OCTAVIO OCAÑA a Gustavo Adolfo Infante da giro al caso: "Mi hijo sí tenía el arma"

Fue el pasado 29 de octubre cuando el actor juvenil Octavio Ocaña murió luego de una persecución policíaca, sin embargo, no fue hasta la madrugada del sábado 30 de octubre que la noticia comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales.

Sin embargo, seguidores y familiares del actor que dio vida al inolvidable “Benito Rivers” de la serie de Vecinos en redes sociales han pedido se haga justicia ante la muerte de Ocaña pues quieren que se esclarezca cómo fue que perdió la vida.

En entrevista para el programa que se emite por internet de Gustavo Adolfo Infante, el padre del actor Octavio Ocaña rompió el silencio y sin pelos en la lengua asegura que no descansará hasta esclarecer la muerte de su hijo sin importar quien deba caer.

Foto: IG @octavioocaa

Seguido con la entrevista, el padre del actor que dio vida a “Benito Rivers”, aseguró que irá en contra de quién resulte responsable por el asesinato a su hijo, por otra parte, Octavio Pérez contó en la plática que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante que, el actor no fumaba mariguana, tal y como lo asegura La Fiscalía.

Por otra parte Octavio Pérez reveló que el día del fatal accidente que cobró la vida del actor de Vecinos, Ocaña iba a ir a Villa del Carbón a tomar unas cervezas por lo que su padre le pidió que se llevará a los escoltas por que la inseguridad en ese lado está muy dura.

“No tengo palabras pero ya enterré a mi hijo, ahora ahí les va a las autoridades, hasta las última consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomará dos días por que yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario, me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: ‘Papá me voy a tomar unas chelas’ y le dije: ‘llévate a los escoltas porque para allá está cabrón” , y me dijo que sí y se los dejó a su novia y él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó” relató Octavio Pérez padre de Octavio Ocaña.