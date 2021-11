Octavio Ocaña: Preparan tributo para "Benito" en Vecinos, así lo revela Roxana Castellanos

Fue el pasado 29 de octubre cuando inesperadamente la vida del actor juvenil Octavio Ocaña se apagó luego de una persecución policiaca, pero no fue hasta la madrugada del sábado 30 de octubre cuando trascendió la noticia a los medios de comunicación y redes sociales.

Desde ese momento, amigos, familiares, colegas y seguidores del joven actor se pronunciaron a través de redes sociales pues aseguran que el intérprete de “Benito” en la serie de Vecinos dejó un gran vacío; por otra parte piden justicia para esclarecer el deceso del actor.

Preparan homenaje para “Benito”

Compañeros y amigos que conocieron a Octavio Ocaña cuando se integró al programa cómico “Vecinos” no pueden creer que el pequeño “Benito” ya no vaya a llegar a las grabaciones de la nueva temporada de este programa.

Ante esto, su ex compañera y amiga Roxana Castellanos en entrevista para el programa Hoy, reveló que aún no puede creer la noticia que Octavio Ocaña haya muerto pues en un principio creyó que se trataba de una “Fake News”, pero lamentablemente no fue así.

Roxana recordó a Octavio cuando se integró a Vecinos, con tan solo 6 años de edad y además reveló que el joven actor se aprendía todos sus diálogos por lo que nunca necesitó un apuntador, e incluso ayudaba a los demás actores a recordar sus líneas cuando éstos las olvidaban.

Por otra parte, Roxana Castellanos aseguró que en la próxima temporada de Vecinos, la cual comienzan a grabar el siguiente mes, habrá un tributo dedicado al personaje que llevó a la fama a Octavio Ocaña, “Benito”.

“Claro que se le va a rendir un tributo, como en el momento se le rindió a Polo Ortín, que era mi abuelo en ‘Vecinos’, también cuando desaparece el personaje pues se les recuerda siempre”, dijo Roxana Castellanos para el programa Hoy.

