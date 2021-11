Octavio Ocaña: el desgarrador momento en que le cantan "Amor Eterno" frente a su sepulcro

Este lunes alrededor del mediodía fue sepultado el actor Octavio Ocaña en el Recinto Memorial de Villahermosa, ciudad en donde nació hace casi 23 años. Rodeado de familiares y amigos, el también comediante, conocido por su interpretación del personaje de "Benito" en la serie "Vecinos", fue despedido entre lágrimas y dolor, al tiempo que los asistentes cantaban el tema "Amor Eterno" de Juan Gabriel.

Las imágenes del entierro fueron transmitidas en vivo mediante las redes sociales por algunos medios locales y fueron miles las personas que pudieron seguir en tiempo real la despedida de uno de los actores más carismáticos, quien muriera el viernes pasado en el Estado de México debido al disparo de un arma de fuego.

Familiares, amigos y seguidores del actor dieron el último adiós a sus restos esta mañana, los cuales descansarán en la ciudad que lo vio nacer el 7 de noviembre de 1998. El cuerpo del actor fue enterrado con la playera número 10 de los "Tuzos" del Pachuca: equipo en el que jugó en fuerzas básicas, y mientras era despedido por todos los asistentes con la canción "Amor Eterno", de Juan Gabriel. Las imágenes transmitieron el dolor y pesar con el que la familia de Octavio Ocaña, de 22 años, tiene que enfrentar ahora su ausencia.

El último adiós para Octavio Ocaña

En medio de una consternación generalizada, debido a las dudas que existen sobre cómo ocurrió la muerte del actor de "Vecinos", Octavio Ocaña fue finalmente enterrado en su natal Villahermosa, rodeado de amigos y familiares. El también comediante previamente fue velado durante todo el día sábado en un velatorio de la Ciudad de México.

En el lugar, su padre, el señor Octavio Pérez, informó a la prensa que el cuerpo de su hijo sería trasladado a Tabasco, lugar en donde finalmente sería enterrado hoy lunes, de acuerdo con las declaraciones de sus familiares: "La familia se encuentra mal porque es algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar en la mañana, una tragedia, no sabemos ni cómo está ni me pregunten. Lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi, lo único que pido es respeto hacia él, la gente lo que dice, quiero que se queden con esa imagen," destacó.

El primer informe de la FGJEM

Aquel día el padre del actor indicó que desconocía aún cómo habían ocurrido los hechos en los que perdió la vida su hijo. Casi al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) daba a conocer mediante un comunicado que las diligencias para esclarecer las causas por las cuales Octavio Ocaña estaban avanzando, e informó que el actor que interpretaba a "Benito" en la serie "Vecinos", había perdido la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo del actor de 22 años fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, destacó la Fiscalía en el informe.

"Esta Institución mantiene en desarrollo diversas pruebas periciales, entre las que se encuentran las relacionadas con criminalística, química, fotografía y mecánica de hechos. En las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba la persona que perdió la vida, y dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor", se indica en el primer informe, emitido horas después que ocurrieran los lamentables sucesos.

